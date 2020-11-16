Российская армия получит новый огнемет

В России идут работы по созданию нового огнеметного комплекта.

Как сообщил в интервью "РГ" начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, благодаря этому вооружению огнеметчики смогут применять боеприпасы различного назначения и использовать современный всесуточный прицельный комплекс. Это позволит эффективнее выполнять боевые задачи.

Еще одной особенностью нового оружие станут беспилотники, которые предполагается использовать в составе огнеметного комплекта. С их помощью огнеметчики получат возможность наносить удары по цели с верхней полусферы.

Также Игорь Кириллов рассказал о работе по модернизации боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Машины получат повышенную защиту от противотанкового оружия. Кроме того, будет увеличена дальность, точность стрельбы и площадь поражения, а расход боеприпасов - уменьшен. При этом будут применяться новые боеприпасы, современные прицелы и навигационные комплексы.

Михаил Русин