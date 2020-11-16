Войти
Российская газета

Российская армия получит новый огнемет

316
0
0
Источник изображения: Кирилл Брага / РИА Новости

В России идут работы по созданию нового огнеметного комплекта.

Как сообщил в интервью "РГ" начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, благодаря этому вооружению огнеметчики смогут применять боеприпасы различного назначения и использовать современный всесуточный прицельный комплекс. Это позволит эффективнее выполнять боевые задачи.

Еще одной особенностью нового оружие станут беспилотники, которые предполагается использовать в составе огнеметного комплекта. С их помощью огнеметчики получат возможность наносить удары по цели с верхней полусферы.

Также Игорь Кириллов рассказал о работе по модернизации боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Машины получат повышенную защиту от противотанкового оружия. Кроме того, будет увеличена дальность, точность стрельбы и площадь поражения, а расход боеприпасов - уменьшен. При этом будут применяться новые боеприпасы, современные прицелы и навигационные комплексы.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.09.2019
В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
14.11.2017
Игорь Кирилов: "Войска постоянной готовности"
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
17.11.2015
Залп по черным знаменам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников