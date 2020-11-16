В конфликте в Нагорном Карабахе погибли 1339 военнослужащих армии НКР

Число погибших военнослужащих Армии обороны Карабаха выросло еще на 37 человек. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Таким образом, с начала вооруженного конфликта, разгоревшегося в конце сентября в Карабахе, погибли 1 тыс. 339 военных армии НКР.

9 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Соглашение в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в Карабах.

Кроме того, Путин 12 ноября подписал отдельный указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. В частности, правительство России должно обеспечить финансирование миротворческой операции, включая дополнительные гарантии и компенсации, как военнослужащим, так и членам их семей.

Помимо прочего, в тот же день стало известно, что восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС России задействуют в миротворческой операции по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

На текущий момент в Армении и Карабахе объявлена бесполетная зона, исключением являются полеты военной авиации и заведомо уведомленной гражданской авиации.

Согласно последним данным, минобороны Армении вместе с российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста уже работают над созданием механизмов по обмену телами погибших и пленных в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

В целом министерство обороны Армении выразило готовность оказывать всестороннее содействие миротворческому контингенту России в Нагорном Карабахе.

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября.