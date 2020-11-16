Спущена на воду пятая НАПЛ класса "Кальвари" ВМС Индии

ЦАМТО, 13 ноября. По информации индийских СМИ, 12 ноября на предприятии Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи состоялась церемония спуска на воду строящейся по лицензии НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари").

С учетом ограничений из-за COVID, мероприятие транслировалось в режиме видеоконференцсвязи.

"Вагир" является пятой подводной лодкой класса "Кальвари". Согласно информации ВМС, в ближайшее время на борту "Вагир" начнутся работы по установке различного оборудования перед проведением приемочных испытаний. Как ожидается, НАПЛ будет поставлена ВМС Индии к середине 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Постройка подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки субмарин "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент завершить передачу шестой и последней НАПЛ ВМС Индии планируется к концу 2022 или началу 2023 года. Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип-209/1500).

Постройка головной НАПЛ серии началась в декабре 2006 года. ВМС Индии НАПЛ "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет.

Вторая НАПЛ серии, "Хандери", была поставлена ВМС Индии в сентябре 2019 года. Третья подлодка, "Карандж" (Karanj), и четвертая, "Вела" (Vela), в настоящее время проходят испытания. Они должны быть поставлены в 2021 году и начале 2022 года. Пятая НАПЛ "Вагир" 12 ноября 2020 года спущена на воду. Оставшаяся НАПЛ "Вагшир" (Vagsheer) находится в стадии постройки и, вероятно, будет спущена на воду в 2021 году.

Длина НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари") составляет 67,6 м, ширина – 6,2 м, надводное / подводное водоизмещение – 1615/1775 т. Подлодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами и способна применять торпеды, а также противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" Блок.2. Боекомплект – 18 ед. вооружения (торпеды, ракеты, мины). НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84, развивает максимальную скорость 20 узлов в подводном положении и 11 узлов в надводном. Дальность плавания в надводном положении – 6500 морских миль на скорости 8 узлов. Экипаж – 31-36 человек, включая 6 офицеров.