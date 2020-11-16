Войти
Известия.ru

Роспатент назвал самые необычные космические разработки в 2020 году

368
0
0
Источник изображения: Фото: Depositphotos

В Роспатенте 13 ноября рассказали «РИА Новости» о том, какие в 2020 году изобретения в космической сфере стали самыми необычными.

В мае текущего года патент был выдан на устройство очистки околоземного космического пространства от крупногабаритного космического мусора.

«Устройство содержит крупноячеистую сеть, выполненную в форме конуса, основание которой закреплено по периметру раздвижной управляемой рамки. После определения пространственной ориентации космического мусора в его направлении перемещают раздвижную и управляемую рамку. Все операции могут выполняться автономно без подключения наземного контура управления», — рассказал собеседник информагентства.

Другой патент, также выданный в мае, описывает способ инспекции космических аппаратов в области низких околоземных круговых орбит. Это изобретение, как объяснили в Роспатенте, оценивает технические характеристики объекта и выводит аппарат-инспектор на опорную орбиту.

Третья разработка принадлежит Научно-производственному объединению им. С.А. Лавочкина. Патент на устройство для группового запуска спутников был выдан в июне. Данное изобретение относится к области ракетно-космической техники: аппарат позволяет уменьшить массу устройства и сокращает время его сборки.

В июле ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты.

В январе сотрудник компании «Российские космические системы» Мария Баркова получила два патента на аппарат, который находит и уничтожает мусор в космосе, пишет «Газета.ру».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
РКC
Роспатент
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
Луна
Похожие новости
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
31.08.2015
Какой скафандр самый умный
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
28.09.2011
На Марс через Луну
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников