Роспатент назвал самые необычные космические разработки в 2020 году

В Роспатенте 13 ноября рассказали «РИА Новости» о том, какие в 2020 году изобретения в космической сфере стали самыми необычными.

В мае текущего года патент был выдан на устройство очистки околоземного космического пространства от крупногабаритного космического мусора.

«Устройство содержит крупноячеистую сеть, выполненную в форме конуса, основание которой закреплено по периметру раздвижной управляемой рамки. После определения пространственной ориентации космического мусора в его направлении перемещают раздвижную и управляемую рамку. Все операции могут выполняться автономно без подключения наземного контура управления», — рассказал собеседник информагентства.

Другой патент, также выданный в мае, описывает способ инспекции космических аппаратов в области низких околоземных круговых орбит. Это изобретение, как объяснили в Роспатенте, оценивает технические характеристики объекта и выводит аппарат-инспектор на опорную орбиту.

Третья разработка принадлежит Научно-производственному объединению им. С.А. Лавочкина. Патент на устройство для группового запуска спутников был выдан в июне. Данное изобретение относится к области ракетно-космической техники: аппарат позволяет уменьшить массу устройства и сокращает время его сборки.

В июле ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты.

В январе сотрудник компании «Российские космические системы» Мария Баркова получила два патента на аппарат, который находит и уничтожает мусор в космосе, пишет «Газета.ру».