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РИА Новости

Помощник Алиева назвал неуместными слова посла о крушении Ми-24

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Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.
Источник изображения: © РИА Новости / МЧС Армении

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку считают неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского военного вертолета на территории Армении.

Дипломат, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", прокомментировал трагедию словами "на войне как на войне: всякое может быть".

"Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связям Азербайджан — Россия", — приводит слова Гаджиева государственное агентство "Азертадж".

Он подчеркнул, что заявления руководителей дипломатических представительств Азербайджана не должны противоречить официальной позиции Баку.

Реакция МИД России

В МИД России жестко раскритиковали заявление посла Азербайджана.

Как сообщили на Смоленской площади, Россия ожидает скорейшей реализации заверений азербайджанского лидера Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24.

"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", — сообщили в МИД.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона ожидает, что Азербайджан больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".

Уголовное дело

Российские следователи возбудили уголовное дело после уничтожения азербайджанскими военными российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией, рассказал РИА Новости собеседник в правоохранительных органах.

"Следователями возбуждено дело по 351 статье Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил полетов или подготовки к ним)", — сказал он.

Кроме того, источник сообщил, что сейчас специалисты проводят следственные действия и экспертизы, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего.

Собеседник агентства также уточнил, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Крушение российского Ми-24

Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести.

Официальный Баку признал, что азербайджанские силы случайно сбили вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".

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Армения
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Ми-24
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