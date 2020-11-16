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ТАСС

В Бразилии тренировочный запуск ракеты завершился пожаром

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Алкантара
Бразильский космодром «Алкантара».
Источник изображения: soprosolar.blogspot.ru

Пуск должен был пройти в рамках начавшегося 9 ноября комплекса мероприятий по подготовке оперативных групп космодрома и тестирования наземного оборудования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Учебный запуск метеорологической ракеты средней дальности с бразильского космодрома Алкантара на северо-востоке страны был прерван в четверг и завершился пожаром. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на ВВС страны, в ведении которых находится стартовая площадка.

"Все процедуры безопасности были соблюдены, никто из специалистов, занятых в запуске, не подвергался опасности. После отмены запуска произошло небольшое возгорание, которое было оперативно взято под контроль", - цитирует издание сообщение ВВС. Расследованием причин происшествия займется специальная комиссия, отмечает Globo. Она уточняет, что пуск должен был пройти в рамках начавшегося 9 ноября комплекса мероприятий по подготовке оперативных групп космодрома и тестирования наземного оборудования.

Как напоминает издание, в июне с Алкантары был произведен успешный пуск метеорологической ракеты, в рамках которого проверили функционирование систем связи, телеметрии, слежения и управления процедурами безопасности.

22 августа 2003 года на космодроме за три дня до плановой даты старта взорвалась ракета VLS-1, погиб 21 человек. Причины преждевременного запуска двигателя ракеты, установленной на стартовом столе, окончательно так и не выяснены.

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