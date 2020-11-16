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ТАСС

Китай осуществил успешный запуск спутника мобильной связи Tiantong 1-02

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Пуск Long March 3B
Пуск Long March 3B с Chang'e 4.
Источник изображения: Wikipedia

При помощи спутников серии Tiantong 1 будет создана мобильная сеть, оснащенная наземным оборудованием

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-би" (Long March 3B) произвел успешный запуск нового спутника мобильной связи Tiantong 1-02. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск состоялся в 23:59 в четверг по местному времени (18:59 мск) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).

Спутник Tiantong 1-02 был разработан Китайской академией космических технологий. Аппарат будет соединен в сеть со спутником Tiantong 1-01, запуск которого состоялся в августе 2016 года, и спутником Tiantong 1-03, запуск которого запланирован на 2021 год.

Как передает Синьхуа, при помощи спутников серии Tiantong 1 будет создана мобильная сеть, оснащенная наземным оборудованием. Она позволит предоставлять качественные услуги мобильной связи, в том числе передачу голосовых и коротких сообщений и данных, на постоянной основе и при любых погодных условиях на территории КНР и соседних регионов, стран Африки и большей части акватории Тихого и Индийского океанов.

Нынешний запуск стал 352-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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Страны
Индия
Китай
Компании
CAST
Проекты
Чанчжэн
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