Военные эксперты оценили вооружение российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы, направленные на территорию непризнанной республики Нагорный Карабах, не призваны участвовать в военных действиях. Их целью служит поддерживать и контролировать режим прекращения огня. Для такой задачи их вооружения достаточно. Об этом в интервью РБК заявил военный эксперт, один из авторов книги Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) «В ожидании бури: Южный Кавказ» Юрий Лямин.

«Они не должны участвовать в активных боевых действиях, максимум пресекать какие-то небольшие стычки и прочее. Поэтому имеющейся легкой бронетехники, вертолетов, беспилотников должно хватить для этого», — сказал он, добавив, что это основное отличие миротворческой операции от операции по принуждению к миру.

Его мнение поддержал и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Он пояснил, что миротворцы не применяют силу в случае нарушений, они просто их фиксируют. Силу военные могут применить лишь в случае прямой агрессии в их сторону.

10 ноября Минобороны России сообщило, что отправило в республику миротворческий контингент из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц специальной автотехники. Вечером 12 ноября российские военные вошли в столицу Карабаха, город Степанакерт.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время боевых действий, в том числе Шуши. Армения оставит за собой Лачинский коридор. В рамках соглашения стороны также должны будут обменяться военнопленными и телами убитых.