Минобороны показало видео воздушного боя истребителей Су-35С

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С.

"Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника", — уточняется к описанию ролика, размещенного на YouTube.

Также отмечается, что экипажи воздушных судов отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.