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РИА Новости

Минобороны показало видео воздушного боя истребителей Су-35С

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С.

"Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника", — уточняется к описанию ролика, размещенного на YouTube.

Также отмечается, что экипажи воздушных судов отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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