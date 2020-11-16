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Российская газета

Самолеты ТОФ обнаружили подлодку "противника" в Охотском море

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Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год
Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142мз морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по поиску и слежению за подлодкой.

Они взлетели с аэродрома "Каменный Ручей" в Хабаровском крае и проинспектировали акваторию Охотского моря. Во время полета обнаружили, классифицировали и проследили за субмариной условного противника.

"В ходе практических действий летчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, постановка буев, проводился прием и анализ передаваемой ими информации", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, экипажи Ту-142мз проходили заданный курс над безориентирной местностью, отрабатывали слаженность действий при пилотировании при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.


Юлия Гарднер

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Продукция
Ту-142
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