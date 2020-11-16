Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах

Источник изображения: Фото: (с) пресс-служба премьер-министра Армении

В конце декабря минувшего года в Армении встречали прилетевшие с завода - изготовителя самолеты Су-30СМ. Уже тогда некоторые из военных экспертов недоумевали, для чего маленькой стране такие дорогие многофункциональные истребители.

Действительно, танковые и мотострелковые, артиллерийские подразделения оснащены давно уже устаревшей техникой, созданной в лучшем случае в первой половине 80-х годов. Системы противовоздушной обороны также представлены, в основном, безнадежным старьем. Не были решены проблемы со связью и разведкой на поле боя.

Уже тогда писали, что лучше закупить беспилотники, в том числе ударные, тем более на международном рынке вооружений есть возможность выбрать относительно дешевые и, в то же время, весьма эффективные БПЛА.

И, как оказалось, в ходе военного конфликта эти действительно прекрасные самолеты оказались совершенно бесполезными, они не совершили ни одного вылета и не выполнили ни одной задачи. Говорят, что пилоты их не успели освоить, но даже если и успели, что могли бы сделать четыре самолета в условиях действий современной азербайджанской системы противовоздушной обороны.

После тяжелейшего поражения на фронтах, в создавшейся сложной экономической обстановке Армении теперь долго будет не до самолетов, возможно, их будут время от времени поднимать в воздух в пропагандистских целях, но не более того.

Дмитрий Лемешко