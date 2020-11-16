"Уралвагонзавод" запускает в серийное производство оборудование для танка Т-90М

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") планирует начать серийное производство двух новых изделий для танка Т-90М - последней модификации основного боевого танка Т-90), сообщила пресс-служба концерна.

"АО "НПО "Электромашина" успешно провело госиспытания и получило литеру "О1" на два изделия для последней модернизированной версии Т-90: пульт командира и дисплейный комплекс механика-водителя", - говорится в сообщении.

В концерне сообщили, что теперь предприятие может приступить к серийному производству оборудования.

"Пульт (командира - ИФ) предназначен для управления зенитным пулеметом. На "Электромашине" изделие выпускается в нескольких модификациях, его версии установлены на современных Т-72 и боевом модуле "Охотник"", - говорится в пресс-релизе.

По словам главного конструктора АО "НПО "Электромашина" Василия Кардаполова, которого цитирует пресс-служба УВЗ, "пульт имеет пылебрызгозащищенное исполнение и может без проблем функционировать в условиях Арктики и пустыни при температуре от -50 до +65 градусов".

"Благодаря дисплейному комплексу механика-водителя, экипаж может вести боевые действия в любых метеоусловиях и в любое время суток", - заявил Кардаполов.

Он сообщил, что "после получения литеры "О" "Электромашина" поставила около 400 комплексов для модернизации некоторых видов спецтехники".

3 апреля Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.