"Ответ был бы сокрушительным": МИД РФ ответил послу Азербайджана о сбитом вертолете

МИД России жестко ответил на заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24

В российском дипведомстве заявили, что если бы Россия действовала согласно правилу "на войне как на войне", то ответ на сбитый вертолет Ми-24 был бы сокрушительным. Таким образом дипломаты ответили на заявление посла Азербайджана в Москве о том, что "на войне как на войне - всякое может быть".

Российские дипломаты заявили, что Москва ожидает от Баку скорейшего расследования трагедии с российским вертолетом Ми-24, который был сбит над Арменией.

"Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных», - говорится в сообщении МИД России.

«Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом", - добавили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что если бы Россия следовала бы принципу "на войне как на войне", то ответ на инцидент с Ми-24 был бы сокрушительным.

"В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - напомнили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на недавнее заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о том, что "на войне как на войне - всякое может быть".

Представитель Баку также заверил, что власти Азербайджана выясняют обстоятельства со сбитым российским вертолетом, но пока выводов по этому делу нет.

"Но определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на очень низкой высоте, поэтому не попадал на радары. К сожалению, это очень неприятный инцидент. Он выясняется. Как только будет все выяснено, конечно, это все будет общественности сообщено», - пообещал он.

В то же время азербайджанский посол обратил внимание, что «как правило, такие катастрофы, такие инциденты достаточно долго расследуются». Он добавил, что министерства обороны с обеих сторон взаимодействуют, а также рассказал о том, что была создана специальная комиссия. Расследованием инцидента занимаются прокуратуры обеих стран.

Полад Бюльбюль оглы подтвердил готовность Азербайджана выплатить компенсации, связанные с трагедией. По словам диппредставителя, вопрос их размера пока не решен.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что после того, как в Ми-24 был сбит над Арменией, азербайджанская сторона пообещала провести расследование этого дела. В Баку признали вину своих военных в произошедшем.

"Президент Азербайджана [Ильхам Алиев] заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будет наказаны", - сказал Путин

во время совещания с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК, которое прошло во вторник, 11 ноября.

Вместе с тем глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших военных. Участники заседания почтили память погибших минутой молчания.

Российский вертолет был сбит в небе над Арменией 9 ноября. Ми-24 около 17:30 мск сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении, отметили в Минобороны РФ. Вертолет сбили в воздушном пространстве вне зоны боевых действий. По данным оборонного ведомства России, использовалось переносной зенитный ракетный комплекс.

В результате он упал в горной местности. Погибли двое российских военнослужащих, еще одного доставили на аэродром базирования с травмами средней тяжести.

После ЧП МИД Азербайджана признал, что российский Ми-24 был сбит вооруженными силами республики по ошибке. Дипломаты заявили о готовности азербайджанской стороны выплатить компенсации Москве.

"Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - ответили тогда в МИД России.

В тот же день Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили мирное соглашение о полном прекращении огня и фиксации своих позиций на уже занятых территориях с 10 ноября.

Милана Геликова