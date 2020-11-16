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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ проводит испытания в войсках огнеметной системы нового поколения ТОС-2

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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Вильф

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 проходит испытания в войсках, сообщили в российском военном ведомстве.

"Действительно, тяжёлая огнемётная система ТОС-2 - одно из новейших вооружений войск РХБ защиты. Первые образцы поступили в войска только в этом году, и в настоящее время проводится их опытная эксплуатация", - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

ТОС-2 применялась российскими военными осенью в ходе стратегических маневров "Кавказ-2020", подтвердила предъявленные к ней требования, сказал Кириллов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Решение по дальнейшему совершенствованию данного образца будет принято по результатам опытной эксплуатации в войсках", - сказал генерал.

Он сообщил, что российская промышленность ведет работы по модернизации имеющейся на вооружении войск РХБЗ тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Цель - повысить защищенность экипажей, увеличить дальность и точность стрельбы, мощность боеприпаса, сказал Кириллов.

13 ноября отмечается День войск РХБЗ.

В июне представитель госкорпорации "Ростех" сообщил "Интерфаксу", что новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка"), как ожидается, будет принята на вооружение.

"Система, в отличие от своих аналогов предыдущего поколения, передвигается на колесном шасси, а также стала более универсальной и автономной. В настоящее время завершаются испытания системы, после чего она будет принята на вооружение", - заявил собеседник "Интерфакса" из "Ростеха".

В открытом доступе отсутствует подробная информация о ТОС-2, однако ранее бывший генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин сообщил о начале государственных испытаний "Тосочки", и отмечал, что она относится ко второму поколению подобных систем.

"Тяжелая огнеметная система "Тосочка" имеет улучшенные тактико-технические характеристики. И, в отличие от своего предшественника ТОС-1А "Солнцепек", выполнена на платформе колесного шасси", - отмечал Лепин.

В настоящее время на вооружении войск РХБЗ стоят тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". Последняя использовалась правительственными войсками в ходе вооруженного конфликта в Сирии. ТОС-1А "Солнцепек" - более современная система, разработана в 2001 году на шасси танка Т-72.

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