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Proletären (Швеция): ястреб Хультквист терзает голубя мира

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Министр обороны Швеции Петер Хультквист и премьер-министр Стефан Лёвен во время визита на базу ВМФ
Министр обороны Швеции Петер Хультквист и премьер-министр Стефан Лёвен во время визита на базу ВМФ.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, Försvarsdepartementet

Швеция наращивает отчисления на оборону на целых 40% — и это в разгар экономического кризиса и пандемии! Чем объясняет эти многомиллиардные траты министр обороны Петер Хультквист? Россией, Россией и еще раз Россией. А ведь раньше Швеция была голосом мира и разоружения, с упреком пишет Proletären.

Швеция должна снова стать голосом мира и разоружения во всем мире. Вместо того чтобы тратить деньги на вооруженные силы, следует направлять ресурсы на здравоохранение и борьбу с безработицей

На фоне коронавируса и выборов в США военный вопрос прошел незамеченным. Несколько недель назад министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) представил новый законопроект об обороне на 2021-2025 годы. Он предполагает крупнейший военный бюджет с 1950-х - самых ледяных лет холодной войны. Ассигнования на оборону предлагается с нынешних 60 миллиардов шведских крон поднять до 87 миллиардов.

Рост на целых 40% - и это в разгар экономического кризиса и в разгар пандемии, не пощадившей ни один слой общества! С приходом к власти социал-демократов в 2014 году траты на оборону резко подскочили. С учетом предлагаемого увеличения военные расходы при Стефане Лёвене в премьерском кресле выросли на 85%.

Увеличение трат на оборону - результат январского соглашения, когда социал-демократы и даже зеленые встали на колени перед бряцающими саблей либералами. Что соглашение соответствует политике социал-демократов, понятно. Но как смотрит на это Партия зеленых? Эта якобы пацифистская партия уже превратилась в торпеду для темных сил, которые вооружаются и закупают средства поражения во вред природе и климату.

Достаточно одного примера. Военные сбросы в озеро Веттерн - крупный источник питьевой воды - ни для кого не секрет. Озеро используется как тренировочный полигон, и в воде присутствуют ядовитые вещества группы PFAS (пер- и полифторалкильные вещества), а также большое количество свинца. По разным оценкам, содержание свинца в озере Веттерн будет увеличиваться на 10% в год из-за остатков боеприпасов. К тому же грядет новое загрязнение, ведь с воссозданием артиллерийского полка и воздушных флотилий активность учений возрастет.

Куда пропала боеготовность?

Давно известно, что социал-демократы перестали быть голосом за мир и безопасность во всем мире. Но их риторика изумляет все сильнее - если не сказать пугает.

Петер Хультквист объясняет многомиллиардные вложения в оборону Россией, Россией и еще раз Россией. Когда слушаешь пресс-конференции этого ястреба о миллиардных тратах на различные виды оружия, поневоле задаешься вопросом: у него что, пластинку заело? Послушать социал-демократов, так главный повод развивать армию - это война между Россией и Грузией 2008 года, закончившаяся 12 лет назад. Причем эта война разразилась из-за контроля нефти, и США с помощью Грузии пытались тогда загнать Россию в угол.

Российская аннексия Крыма на Черном море в 2014 году тоже никак не дает покоя правительству - в Русенбаде (канцелярия шведского правительства - прим. ред.) по-прежнему видят в ней угрозу для Швеции. Но рекорд по русобоязни установил все тот же ястреб Хультквист, который в качестве третьего аргумента в пользу дополнительных трат на оборону приводит совместные российско-белорусские учения.

Каждая страна, имеющая армию, проводит учения. Шведские войска тоже проходят подготовку, и в будущем учений лишь прибавится. Их заметят и наши соседи - в том числе Россия. Как же они должны воспринимать возрастающую военную активность? Не как угрозу?

Как заставить политиков следовать воле народа в деле мира?

Однобокий взгляд ястреба Хультквиста на Россию должен насторожить даже самых озабоченных обороной. Примерно одновременно с презентацией оборонного законопроекта глава Полиции безопасности (СЭПО) Клас Фриберг (Klas Friberg) заявил, что "одну из величайших угроз Швеции" представляет собой Китай. Но Хультквист пропустил его слова мимо ушей. У него на мушке Москва.

Вместо того чтобы нагнетать тревогу и пугать всех Россией, Швеция должна вступить в диалог с ней и с другими соседними странами, чтобы снизить агрессию и напряженность. Прозрачность и уважение вместо обмана и недоверия. Это пойдет на пользу нам всем.

Развитие шведских вооруженных сил подразумевает постоянное и глубокое сотрудничество с НАТО. По Меморандуму о взаимопонимании мы предоставляем шведскую территорию в качестве плацдарма для сил НАТО - включая ядерное оружие - а заодно обязуемся модернизировать наши системы вооружений и еще теснее связать их с НАТО и ее членами. Крупные средства пойдут на истребитель Jas: Нынешний Jas 39 C/D будет использоваться параллельно с перспективным Jas 39 E. Самолеты получат больше ракет и укрепят "боеспособность дальнего действия".

Кроме того, Швеция расширяет сотрудничество с Великобританией, чтобы "удовлетворить будущие оперативные потребности" боевой авиации. Швеция и Великобритания планируют вместе разрабатывать истребители следующего поколения. Как прикажете России и другим странам относиться к этим вложениям и ракетам, чья дальность простирается далеко за пределы шведских границ?

Опасное сближение с США и НАТО

Швеция идет по пути НАТО. Все видят постоянно крепнущий приток миллиардов в вооруженные силы, все видят, что страны НАТО проводят крупнейшее в мире перевооружение.

В 2018 году 29 стран НАТО в совокупности потратили на вооружения 963 миллиарда долларов. В прошлом году США нарастили свой военный бюджет на 5,3% до ошеломляющей отметки в 732 миллиардов долларов. Для сравнения, российский бюджет - лишь 65,1 миллиардов. Получается, США тратят на вооруженные силы в одиннадцать раз больше. И тем не менее именно Россию всегда изображают крупнейшей угрозой безопасности и миру во всем мире.

Показательно, что и Китай, и Индия тратят на оборону больше России. За ней следуют Саудовская Аравия, Франция, Германия, Великобритания и Япония, а на 15-м месте - Израиль.

Коммунистическая партия не одобряет ни Владимира Путина, ни капиталистическую Россию. Но нас беспокоит рост напряженности у нас на пороге - напряженности, продиктованной агрессивной политикой НАТО и ее расширением, хотя после распада Советского Союза НАТО обещала России этого не делать.

Вместо неоправданной подготовки к войне ресурсы лучше потратить на здравоохранение и борьбу с безработицей. Швеция должна снова стать голосом мира и разоружения во всем мире. Мы должны подписать Конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия, тем более что мы сами были среди ее инициаторов в 2017 году. Наконец, Швеция должна выйти из подписанного в 2014 году Меморандума о взаимопонимании с НАТО и восстановить шведскую политику нейтралитета и неприсоединения - как это было всегда.


редакционная статья

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