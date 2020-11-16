Закон «Рычага»: юг России укрепят летающими системами подавления эфира

Минобороны усиливает группировку Южного военного округа средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В регионе планируется существенно увеличить численность новых вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления «Рычаг-АВ». Эти комплексы, как утверждают разработчики, способны создавать помехи для локаторов и нейтрализовать работу практически любых средств ПВО. Появление новых «Рычагов» — эффективный ответ на возможное развертывание ракет малой и средней дальности НАТО в регионе, считают эксперты.

Минобороны усиливает группировку Южного военного округа средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В регионе планируется существенно увеличить численность новых вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления «Рычаг-АВ». Эти комплексы, как утверждают разработчики, способны создавать помехи для локаторов и нейтрализовать работу практически любых средств ПВО. Появление новых «Рычагов» — эффективный ответ на возможное развертывание ракет малой и средней дальности НАТО в регионе, считают эксперты.

Оборудован и опасен

Летающие радиоэлектронные подавители уже несут службу в Южном военном округе, но сейчас их группировка будет радикально увеличена, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Как полагает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин, это решение станет подходящим ответом на возможное усиление южного фланга НАТО и развертывание ракет средней и малой дальности, полагает. Вертолеты Ми-8МТПР-1 способны серьезно помешать действиям таким систем вооружения.

— Это вписывается в нашу доктрину: не идти на гонку вооружений, а с помощью подобных систем просто блокировать целые районы предполагаемых запусков и создавать серьезную проблему для наступательных вооружений НАТО, — рассказал эксперт «Известиям». — При этом наша система получается мобильной. Мы можем перебрасывать технику в определенные районы, и при необходимости блокировать все системы управления, причем не только ракетами.

Ми-8МТПР-1 — оборонительное оружие, предназначенное для нейтрализации активных систем вооружения, подчеркнул эксперт. При этом гораздо менее затратное, чем развертывание ракет.

— Решение очень выгодное и эффективное. Это наглядно показывает: «Ребята, у вас ничего не получится», — заключил Владимир Анохин.

Официально на вооружение вертолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 с системой «Рычаг-АВ» приняты в 2016 году. Чтобы обеспечить электричеством передатчики, имеющие суммарный потенциал в 800 кВт, пришлось добавить на обычные Ми-8МТВ-5-1 дополнительные электрогенераторы.

Мощные антенные решётки позволяют защищать авиацию от радаров на дальность не менее 150 км от вертолёта. В воздухе он способен барражировать до двух с половиной часов, одновременно «заглушая» восемь радаров противника. Помехи он создает не только наземным средствам ПВО, но и авиационным радиолокаторам, что позволяет защищать от ракет противника как отдельные самолёты, так и целые эскадрильи.

В состав комплекса РЭБ заложена база данных радиоэлектронного оборудования противников. После обнаружения радиосигналов они автоматически классифицируется и определяется тип их источника. Затем выбирается уже готовый оптимальный сценарий постановки помех против него.

Представители концерна «КРЭТ», где создавался комплекс, заявляют, что возможности вертолёта не ограничиваются противодействием комплексам ПВО. Он может останавливать работу систем связи, управления войсками или высокоточным оружием, а также навигационной аппаратуры. Его эффективная дальность достигает нескольких сотен километров.

По заявлениям разработчиков, станция подавления «Рычага» универсальна: её можно смонтировать не только на вертолётах, но и на самолётах и кораблях. Но пока Ми-8МТПР-1 остаётся единственной принятой на вооружение боевой машиной с такими возможностями.

Внимание на Крым

С помощью системы «Рычаг-АВ» российские войска могут эффективно противодействовать современным армиям, оснащенным высокотехнологичными средствами, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

— НАТО кичится своими достижениями в радиоэлектронике — головками самонаведения, средствами связи и прочим, — сказал он. — Нам очень важно иметь современные комплексы РЭБ, которые позволяют нам доминировать в этих диапазонах электромагнитного средства. Вертолеты Ми-8МТПР-1 станут важной частью российской группировки радиоэлектронной борьбы.

В зону ответственности Южного военного округа входит Крым, а этот регион привлекает пристальное внимание НАТО, добавил эксперт.

— Причем не только черноморских стран — Турции, Болгарии и Румынии — но и весьма отдаленных. В акваторию Черного моря регулярно заходят корабли США, Великобритания, в последнее время Франции. Кроме того, там постоянно проходят полеты самолетов-разведчиков, беспилотников, базовых патрульных самолетов. В целом это территория достаточно интенсивной работы корабельных и авиационных радиоэлектронных средств НАТО. С учетом того, что с Альянсом активно сотрудничает Украина, где на побережье развернуты разведывательные пункты, у ЮВО есть серьезная потребность в эффективных средствах РЭБ. «Рычаг-АВ» — эффективное средство, которое может вести и радиоэлектронную разведку, и радиоэлектронное подавление.

Как сообщали «Известия», в последние годы Минобороны активно укрепляет южные рубежи самой современной техникой, и новые образцы Южный военный округ, как правило, получает одним из первых. Так, в следующем году начнутся серийные поставки в войска ЮВО тяжелых роботизированных систем «Уран-6». Робот, которым можно управлять на расстоянии до километра, способен проводить разминирование как в городской застройке, так и в горной и лесистой местностях.

Части ПВО Южного военного округа в 2021 году получат и первые зенитные ракетные комплексы С-350 «Витязь». Это высокомобильные системы, способные перехватывать авиацию и баллистические ракеты. Кроме того, в одну из бригад противовоздушной обороны ЮВО отправляют новейшие комплексы «Бук-М3». При несколько меньшей дальности и огневой производительности по сравнению с «Витязями» они обладают отличной мобильностью, защищенностью и помехоустойчивостью. Также округ первым получит обновленную с учетом опыта Сирии версию Ка-52 «Аллигатор» с улучшенными боевыми возможностями. Эти машины могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии до десяти километров.