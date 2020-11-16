Во что обойдутся английские катера Украине и… России

В Черноморском регионе заложена бомба замедленного действия

Российско-британские отношения с давних времен прохладные. Их можно было назвать дружественными только в поздний период Наполеоновских войн и во время Первой и Второй мировых войн. Может быть, Лондон испытывает по отношению к России некий комплекс неполноценности, который вызван завистью небольшого королевства, даже когда существовала империя, к стране, вольготно раскинувшейся на полмира от океана до океана? Не беремся судить. Но сделать какую-нибудь гадость Москве на берегах Туманного Альбиона почитают за высшую доблесть.

Сейчас на островах принялись разыгрывать украинскую карту. Можно даже сказать, что гюйс Соединенного Королевства – Юнион Джек, представляющий собой микс английского белого флага с красным крестом святого Георгия, синего шотландского полотнища с белым косым крестом святого Андрея и ирландского белого флага с красным косым крестом святого Патрика, в последнее время окрасился в желто-голубые тона. «Англия, не успев выйти из Европейского союза, взялась за свое излюбленное занятие: плести интриги, клепать ситуативные союзы, раздавать деньги и сталкивать лбами ключевых игроков в Европе, – констатирует украинское издание «Главред». – Это ее, как сейчас модно говорить, постимперский синдром. Империи уже нет, а имперские привычки остались».

Козырные карты туманного Альбиона

Ключевым звеном в этом ситуативном союзе является Украина, а козырными картами в затеянной Лондоном игре выступают восемь ракетных катеров (РКА), которые обещано поставить Киеву, выделив кредит в 1,25 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долл.). Обставили это мероприятие с истинно королевским размахом. В присутствии президента Владимира Зеленского на борту одного из двух британских авианосцев – Prince of Wales, стоявшего у причала военно-морской базы Портсмут, – министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Британией в военной и военно-технической сферах. В этом документе указывается, что строительство восьми ракетных катеров будет вестись на деньги Британского экспортно-кредитного агентства (Export Credits Guarantee Department – ECGD), которое и выделит кредит в 1,25 млрд фунтов стерлингов сроком на 10 лет. То есть с точки зрения британского бизнеса сделка эта – коммерческая.

Большая часть денег с Британских островов никуда не уйдет. Катера проектируются британской фирмой BMT, а первые два будут строиться транснациональным британским военно-промышленным концерном BAE Systems. Львиная доля комплектующих тоже придется на английские и шотландские предприятия. Перепадет и союзникам по НАТО – прежде всего по линии вооружения, главным образом ракетного, ведь на берегах Туманного Альбиона ничего подходящего нет. Вероятно, для катеров будут закуплены норвежско-американские противокорабельные NSM.

А как же украинские «Нептуны», которые на Украине создали на базе краденых технологий российской ПКР Х-35? Существует только вариант берегового ракетного комплекса, а когда будет разработана версия корабельного базирования, неизвестно. Для этого нет ни финансов, ни платформы для испытаний и опытового развертывания.

Те шесть катеров, которые будут строиться на Украине, скорее всего на николаевском судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон», тоже будут комплектоваться из-за рубежа. «По сути, кредит размером 1,6 млрд долл. нам дали для того, чтобы мы купили что-то у британцев, – утверждает советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский. – Если на Украине будут строиться только корпуса для катеров, то передача технологий будет касаться только самого корпуса. Никто нас не будет учить создавать электронику и оборудование для катера. Мы все это будем импортировать, а в дальнейшем еще платить за техническое обслуживание. Потому нам и дали кредит от ECGD». С этим трудно спорить.

Экспансия западных технологий

Завод «Нибулон» выбран неслучайно. На нем уже обкатывается западная технология: в июле этого года состоялась закладка первых из 20 патрульных катеров типа FPB-98 Mk1, которые будут построены для Береговой охраны Украины по проекту и при активном участии французской компании ОСЕА.

Катера типа ОСЕА FPB-98 Mk1 имеют водоизмещение 100 т, длину – 31,8 м и ширину – 6,3 м. Максимальная скорость хода – 35 узлов. Дальность плавания – на 12 узлах – 1200 миль. Экипаж состоит из 14 человек. Вооружение включает дистанционно управляемую 30-мм автоматическую пушку DS30B и пулеметы. Эти катера по ряду характеристик, особенно вооруженности, превосходят российские ПСКА проектов 12150 «Мангуст» и 12200 «Соболь». И появятся они на Черном море весьма скоро. Весь контракт на 20 единиц планируется закрыть через три года.

Тут следует напомнить, что в июне этого года Госдепартамент США одобрил продажу ВМС Украины 16 быстроходных патрульных катеров Mark VI (см. «НВО» от 04.09.20: «Аурелии ушастые как военный фактор») и сопутствующего оснащения на общую сумму 600 млн долл. Эти 72-тонные боевые единицы развивают 45-узловой ход и на 25 узлах бегают на дальность 750 миль. Они оснащены самыми современными средствами радиоэлектроники и связи, несут развитое вооружение: дистанционно управляемые 30-мм автоматические артустановки MSI Seahawk A2, кстати, британского производства и шесть 12,7-мм пулеметов на турельных установках. Вместо кормовой пушки могут размещаться пусковые установки малогабаритного противокорабельного ракетного комплекса Griffin.

Ахиллесова пята британцев

Теперь настал черед главного блюда – восьми ракетных катеров. Недавно завод «Нибулон» посетила представительная британская делегация, которая «осталась удовлетворена увиденным». Проблема в другом. Великобритания – невеликая мастерица по части ракетных катеров. Ни один представитель этих малых ударных кораблей не входил в состав Королевского флота. Правда, в 1969 году после оглушительного успеха двух советских РКА проекта 183Р «Комар», переданных ВМС Египта и потопивших 21 октября 1967 года ракетами П-15 израильский эсминец «Эйлат», знаменитая британская фирма Vosper Thornycroft в инициативном порядке построила 220-тонный катер Tenacity («Упорный»), развивавший 40-узловую скорость и вооруженный двумя спаренными пусковыми установками итальянских ПКР Sea Killer, а также 76-мм автоматической пушкой. Компания Vosper Thornycroft предлагала свое детище британскому флоту (Tenacity даже дважды принимал участие в учениях НАТО) и потенциальным зарубежным заказчикам. Но желающих не нашлось. Только в марте 1973 года к тому времени разоруженный катер был включен в состав Королевского флота в качестве судна охраны рыболовства, а в 1985 году его списали.

Британские фирмы строили на экспорт малыми сериями по 3–4 единицы РКА на базе патрульных и торпедных катеров, которые оснащали французскими противотанковыми ракетами дальнего действия SS.12. Потом зарубежным заказчикам из развивающихся стран – тоже малыми сериями – поставлялись ракетные катера с использованием ряда наработок по РКА Tenacity. Их вооружение включало 2–8 итальянских ПКР Otomat или французских Exocet.

Наконец Vosper Thornycroft в первой половине 1990-х годов спроектировала и построила четыре ракетных катера типа Barzan (фирменной обозначение Vita) для ВМС Катара. РКА полным водоизмещением 380 т получились удачными. Они развивали 35-узловый ход при дальности плавания 1800 миль на 12 узлах, имели развитое для своего времени электронное оснащение и вооружались двумя счетверенными пусковыми установками ПКР Exocet MM40 Block 3, одной 76-мм итальянской автоматической пушкой Oto Melara, одним 30-мм автоматом и пусковой установкой Sadral с шестью ПЗРК Mistral.

В конце нулевых годов Vosper Thornycroft по заказу ВМС Греции спроектировала на платформе РКА типа Barzan ракетный катер Roussen (Super Vita) полным водоизмещением 668 т. Шесть катеров этого типа построены на греческой верфи Elefsis Shipyards, седьмой – достраивается. На этих РКА существенно усиленно электронное и зенитное вооружение. Катера несут по две счетверенных пусковых установок ПКР Exocet MM40 Block 2/3, ЗРК обороны ближнего рубежа RAM Block 1 на 21 ЗУР, 76-мм пушку Oto Melara и два спаренных 30-мм автомата Oto Melara. По водоизмещению и составу вооружения Super Vita представляют собой комбинацию ракетного катера и канонерской лодки.

Боевые яхты

Как отмечали украинские и зарубежные СМИ вскоре после подписания меморандума о военно-техническом сотрудничестве между Лондоном и Киевом, BAE Systems, которое в свое время поглотило Vosper Thornycroft, создает для ВМС Украины нечто средние на базе проектов Vita и Super Vita в современном наполнении. Оказалось, что это не так. Как утверждает одесская газета «Думская», командование ВМСУ не пришло в восторг от эскизного проекта РКА. Так, командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа, по словам издания, на совещании с подчиненными с иронией отозвался о британских катерах как о «классных яхтах».

Мотивы подобных оценок могут быть разными. Украинские адмиралы по понятным причинам тесно связаны с военно-промышленным комплексом своей страны, вернее с тем, что от него осталось. Реализация британского плана ставит жирный крест на проектах украинских ракетных катеров типа «Лань», «Веспа» и «Гроза». Но на них пришлось бы с большим трудом выбивать деньги. А тут вот 1,25 млрд фунтов стерлингов на тарелочке с голубой каемочкой. Поэтому нравится не нравится – терпи моя красавица.

О самом ракетоносце сведения самые общие: водоизмещение – около 400 т при длине 50 м, скорость – до 45 узлов. Вооружение в соответствии с эскизом РКА, опубликованным «Думской», будет включать две счетверенные пусковые установки ПКР NSM, размещенные в кормовой части катера, носовую дистанционно управляемую малокалиберную артиллерийскую установку, два дистанционно управляемых крупнокалиберных пулемета на надстройке и средства постановки помех. Ракета NSM (Naval Strike Missile, то есть «Морская боевая ракета») состоит на вооружении Норвегии, Германии, Польши и Малайзии. В мае 2018 года она принята на вооружение ВМС США. Ракета массой 410 кг со 125-кг боезарядом представляет собой дозвуковой малозаметный летательный аппарат, способный поразить цель на дистанции до 185 км. Не исключено, что на РКА найдется место для компактного зенитного комплекса с использованием ПЗРК.

Катер по архитектуре действительно больше похож на моторную яхту, нежели на боевой корабль. Но не будем вдаваться в украинские «терки» по поводу этих РКА. Как отмечает польское военное издание Defence24, «осуществление британского проекта скачкообразно увеличит мощь ВМС Украины». Через шесть-семь лет на Черном море у Киева появится весьма серьезная группировка из 20 патрульных катеров Береговой охраны типа ОСЕА FPB-98 Mk1, четырех пусть старых, но высокомореходных американских катеров типа Island, 16 высокоскоростных и хорошо вооруженных американских катеров типа Mark VI и восьми ударных ракетных катеров британского происхождения. Последние особенно опасны, ведь противопоставить им будет практически нечего.

Что угрожает Черноморскому флоту

Все пять имеющихся сегодня в распоряжении Черноморского флота ракетных катеров проекта 12411 «Молния» и один проекта 12417, преимущественно используемый для запуска воздушных мишеней, к тому времени будут списаны, поскольку выслужат все положенные сроки. А если какой-то из них и останется, проку от него будет мало: изношенные механизмы не позволят развивать нужный ход, а оружие, снятое с производства, просто опасно будет использовать.

Имеющиеся в составе Черноморского флота высокоэффективные малые ракетные корабли проекта 21831 «Буян-М», строительство которых продолжается одновременно с МРК проекта 22800 «Каракурт», относятся к боевым единицам несколько иного предназначения. Они будут заметно уступать по скорости украинским РКА. А попасть «Калибром» в высокоманевренный и быстроходный катер, к тому же оснащенный средствами РЭБ, будет очень непросто.

На рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» уже четыре года достраиваются два ракетных катера, перезаложенных в 2016 году по модифицированному проекту 12418. Когда они будут спущены на воду и войдут в строй, неизвестно. И вообще эти РКА предназначены для Балтийского флота и Каспийской флотилии. А когда-то «Вымпел» сдавал по два-три ракетных катера в год. Это не считая других отечественных заводов.

Так что Джон Буль в очередной раз подкладывает нам порядочную свинью.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.