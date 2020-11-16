Ослепить и оглушить врага

Искусство маскировки – важный фактор современного боя

Американские военные заказали одной из компаний разработку новой системы маскировки. В техническом задании говорится: система должна быстро и надежно скрывать технику и вооружение в движении и на позиции, делать их менее заметными в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Информацию в систему поставит набор датчиков, работающих в ультрафиолетовом, видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасных спектрах, в радиолокационном диапазоне электромагнитных волн с частотой от 1 до 100 гигагерц. Новая маскировочная система должна работать и по принципу искажения размеров и формы укрываемой техники – чтобы максимально усложнить ее идентификацию.

Кто и как мимикрирует

За четыре года до этого ученые Корнельского университета и Лаборатории биологии моря предложили военным США создавать надувные объемные предметы различной формы для создания правдоподобного рельефного камуфляжа. Пока же для маскировки военной техники американцы используют главным образом ветки растений, характерных для конкретной местности, маскировочные сети и дымовые завесы. Все это дает только визуальную маскировку, да и то не всегда.

Одна из компаний США разрабатывает ткань с термохромными пигментами, которые дают цвет при воздействии на материал электрическим током. Цвет меняется в зависимости от силы тока. Разработано также полотно с мельчайшими силиконовыми частицами, отражающими волны разного спектра. В зависимости от длины волны ткань окрашивается в различные цвета. Речь идет об изменении самой структуры материала, а не использовании наклеиваемого слоя, то есть покрытия.

Озаботились маскировкой и европейцы. Консорциум Airbus Helicopters занялся разработкой системы постановки дымовой завесы, которая позволит скрывать от противника вертолеты при висении, высадке десанта и посадке. В эти моменты вертолет наиболее уязвим. Сегодня дымовую завесу могут поставить наземные отряды, однако геликоптеры собственных систем для ее постановки не имеют.

В Airbus Helicopters утверждают: их вертолет H145M станет первым в мире, серийно оборудованным подобной системой. Предварительные испытания ее прошли успешно. Она состоит из трех генераторов дыма: двух боковых и одного под корпусом. Дым скрывает вертолет и в видимом, и в инфракрасном спектре.

Турки маскируют роботизированные мины под скатов. Управляются они посредством шифрованных гидроакустических сигналов.

Примеры можно продолжить. А что же в России?

Чем мы можем ответить

По сообщениям с учебно-боевых полей, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вынуждены действовать в основном по старинке. Ставят, например, новыми термодымовыми машинами ТДА-3 на базе КамАЗа действительные и ложные объектовые дымовые экраны. Иногда – с дополнительной тепловой имитацией работы двигателей тяжелой техники.

ТДА-3 могут ставить завесы не только по горизонту, но и приподнятые, которые обеспечивают маскировку мостов и крупногабаритных объектов. ТДА-3 создают при необходимости основную и ложную аэрозольные завесы. Они обеспечивают воздушно-аэрозольную маскировку пунктов управления и механизированных колонн на марше, паромных переправ.

Расчеты аэрозольного противодействия некоторых подразделений РХБЗ применяют современные радиоэлектронные средства управления внешними устройствами, быстро и надежно маскируя колонны бронетехники и опорных пунктов подразделений от средств разведки, воздушного нападения и наведения высокоточного оружия условного противника. Густое облако покрывает площадь до 6 кв. км. Дымовые и аэрозольные завесы достигают высоты 15 м. Непросматриваемая завеса держится 4–8 часов.

Чем намерен ответить американцам и НАТО наш оборонно-промышленный комплекс?

Вертолеты для спецназа Ми-8АМТШ-ВН получат универсальную защиту – бортовой комплекс самообороны. Помимо прочего (защита от переносных зенитных ракетных комплексов, обнаружение излучения РЛС, пуск ракет с инфракрасными и тепловыми головками самонаведения), комплекс получит возможность быстро ставить плотные дымовые завесы для прикрытия высадки и эвакуации военнослужащих.

Эти завесы – защита и от тепловизоров. Завесу создадут специальные 50-миллиметровые дымовые патроны с аэрозолем. Нечто подобное используется на современной наземной бронетехнике. Потери армейской авиации, обещают разработчики комплекса, сократятся.

В России создаются новые специальные материалы, которые защитят военную технику от обнаружения радиолокационными станциями противника. Это тоже маскировка, утверждают специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех). Речь идет о тонкослойных конструкционных материалах со сниженным коэффициентом отражения. В холдинге разработан защитно-маскировочный экран, позволяющий защитить военную технику от высокоточного оружия. Экран на базе наноструктурного ферромагнитного микропровода успешно прошел госиспытания и принят на снабжение Минобороны РФ. Предприятие готово к серийному производству. Экран не только скрывает объекты (пункты управления, базы ВМФ, ВВС, склады вооружений, атомные электростанции) от разведки противника, но и защищает ее от современных средств поражения, действующих из верхней полусферы.

Поскольку Арктика активно заселяется военными, нужна маскировка и в этом регионе. Сильные снегопады маскируют одни объекты, но делают заметными другие. На снегу хорошо виден след движения войск или место их размещения. Слежавшийся снег используют для маскировки, возведения укрытий и элементов оборонной инфраструктуры. Однако во время метели значительно снижается видимость, против которой бессильно даже современное оптоэлектронное оборудование.

«Росэлектроника» разработала радиопоглощающий материал для снежной местности. Он снижает дальность обнаружения военной техники противником в три-четыре раза. Опытная партия показала: материал долговечен, стоек при низких температурах. Его коэффициент отражения 0,5%; иначе говоря, он поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%. Отраженный импульс не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.

«Дым-дым, я масла не ем!»

Тем не менее средства наблюдения и обнаружения бурно развиваются. К маскировке предъявляются новые требования. Нужны новые методы и средства защиты войск. Некоторые уже зарекомендовали себя на учениях. Например, инновационные аэрозольные завесы, уникальные радиосредства дистанционного действия, а главное – полноценная автоматизированная система управления войсками РХБ-защиты. Ее средства разведки и обработки данных, системы связи для выдачи команд позволяют ставить наиболее эффективную в конкретной ситуации завесу.

Средства разведки выявляют системы наблюдения противника, определяют их тип. Возможно обнаружение средств наземной, воздушной или космической разведки. Собираются метеоданные в районе. По этой информации ставятся дымовые и аэрозольные завесы. Стационарные системы аэрозольного противодействия контролируются комплексом радиоэлектронного управления РПЗ-8ХМ. Используются новые типы аэрозолеобразующих составов, композитные и полимерные жидкие смеси на основе нефтепродуктов.

Эффективную маскировку войска РХБЗ создают благодаря широкому спектру аэрозолей и добавок, специальных химических наполнителей – против тепловизоров, мелкодисперсных металлических частиц, отражающих излучение – против радиолокаторов. Впереди создание комбинированных завес. Наиболее эффективны они будут в современных конфликтах.

Эффективность маскировки резко возрастает, когда с помощью АСУ объединяются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и спецмашины для образования пелены. Такая система видит, с помощью каких средств разведка противника отслеживает дислокацию и передвижение войск, после чего дает команду выставить завесу. АСУ учитывает скорость, направление ветра, влажность воздуха и другие погодные параметры. Комплекс радиоэлектронного управления внешними устройствами позволяет приводить в действие приспособления аэрозольного противодействия на расстоянии до 10 км.

У флота свои особенности. Для него разработаются варианты камуфляжа малотоннажных российских боевых кораблей. Цель – «слить» корабль с водой, сделать его малозаметным. Окраска индивидуальна для каждого типа корабля, для каждого флота. Дело в том, что в неглубоких районах вода светлее, в глубоких – почти черная, и светлый корабль там заметнее.

Военные действия в Сирии показали: роль маскировки с использованием дымовых завес выросла. Израильская авиация, опасаясь ПВО, действовала с максимальной дистанции, то есть вынуждена была применять высокоточное оружие с лазерной головкой самонаведения. Дым поставленной завесы расфокусирует луч наведения боеприпаса, и высокоточные ракеты идут мимо цели или самоликвидируются.

В Сирии танки, сделав выстрел, тут же отстреливали дымовые шашки и уходили с линии огня. Так танкисты защищались и от гранатометов, и от противотанковых управляемых ракет с лазерными головками самонаведения.

Холдинг «Росэлектроника» изучает возможность выпуска военной формы одежды из меняющего цвет и рисунок интеллектуального маскировочного покрытия. Технология разработана по заказу Минобороны. Электроуправляемое покрытие сможет в зависимости от окружающей среды менять цвета и имитировать сложные графические изображения. Например, листвы, колышущейся на ветру. Бронетехника и военнослужащие с такой маскировкой будут незаметны для противника в оптическом диапазоне: они сольются с фоном, который скопирует материал.

Материал-хамелеон используется в шлеме экипировки «Ратник». В госкорпорации отмечают: окраска меняется не чаще чем раз в полторы секунды, на это тратится 4–20 Вт на 1 кв. м материала. Вполне экономично.

Еще одно средство маскировки – ложные цели. Их противник может принять за войска. Используется также маскировка подразделений под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры.

Надуть противника

Российские вооруженные силы увеличили закупки пневмомакетов, имитирующих ракетные комплексы, авиатехнику и средства ПВО. В частности, надувные макеты «Тополей» и «Искандеров», ЗРС и ЗРК С-300, «Буков», истребителей, бронемашин и мобильных РЛС. Финансируется несколько опытно-конструкторских работ по созданию новых средств маскировки и имитации. Часть новых образцов прошла госиспытания.

Российские разработки в этой области считаются лучшими в мире, конкурентоспособны на внешнем рынке, успешно соперничают с продукцией фирм Великобритании, Китая, Германии. Объем поставок российских пневмомакетов на экспорт соизмерим с объемом гособоронзаказа и исчисляется миллиардами рублей.

Пневмомакет боевой машины – это каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой. Техника имитируется в деталях. На изготовление, например, пневмомакета танка уходит три дня.

Противник легко обнаружит прорезиненную ткань с помощью инфракрасных, оптикоэлектронных и радиолокационных средств, поэтому пневмомакеты оснащаются тепловыми и радиолокационными имитаторами, энергоблоками, вентиляторами. Макет С-300 воспроизводит настоящую ЗРС в оптическом, тепловом и радиолокационном диапазонах. Один маскировочный комплекс весит от 30 до 100 кг. Новинки поступают сначала в 45-й инженерно-маскировочный полк в Московской области. Оттуда «обманки» идут в боевые части.

Создаются у нас и «обратные» технологии – распознавания замаскированных объектов. По сути, это две технологии. Одна нацелена на выявление схронов оружия, замаскированных баз террористов. Распознавание будет автоматическим – по фотографиям с беспилотников. Вторая технология направлена на выявление техники и вооружений на снимках, полученных из космоса.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.