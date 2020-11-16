Война закончена! Да здравствует война!

Из Ульяновска в Карабах вылетело уже более 20 самолетов Ил-76 с миротворцами. Кадр из видео Министерства обороны РФ.

Мир в Карабахе не принесет разрядки в Закавказье

Война в Нагорном Карабахе закончена. С 10 ноября в зоне конфликта объявляется перемирие, враждовавшие стороны оставляют за собой завоеванные позиции, а между ними встают российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением. Президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку: военный этап завершен – можно переходить к политическим вопросам.

По условиям мирного соглашения, Азербайджан фактически возвращает все территории, отошедшие к Армении в 1994 году. При этом Баку согласился оставить Еревану единственную магистраль Лачин–Шуша, по которой может идти снабжение столицы НКР Степанакерта. Правда, теперь трасса пройдет в обход города Шуша, как оказалось, занятого азербайджанской армией еще 7 ноября. Армянская сторона не решалась сообщить об этом до 9 ноября.

Взятие этого города фактически предрешило исход битвы за Карабах и предопределило условия капитуляции Армении. Можно предположить, что трасса Лачин–Шуша станет не столько «дорогой жизни», связывающей метрополию с непризнанной республикой, сколько возможностью для армян покинуть окруженный азербайджанцами анклав. Присутствие российских миротворцев – единственная надежда, что этот процесс будет мирным.

Показательно, что в заявлении России, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Карабахе не уточняется статус этого региона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков лишь сообщил, что надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН. Проще говоря, конфликт так и остался замороженным, а это означает, что со временем одна из сторон может решиться на реванш.

На постсоветском пространстве это не новинка. Достаточно вспомнить события августа 2008 года в Южной Осетии, когда грузинская сторона решилась на силовой вариант возврата территории, некогда входившей в состав Грузии. Тогда в Цхинвали также стояли российские миротворцы, в штабе группировки находились грузинские наблюдатели. То же самое будет и сейчас, только в Степанакерте окажутся турецкие военные наблюдатели. Об этом уже сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Показательно, что в совместных договоренностях об участии Турции в урегулировании ситуации речи не шло.

Вообще текущая история в Нагорном Карабахе вызывает немало исторических параллелей. В небе Армении был уничтожен российский боевой вертолет Ми-24. Он сопровождал автоколонну российской военной базы в воздушном пространстве рядом с армянским селением Ерасх недалеко от азербайджанской границы. Речь идет о Нахичеванской Автономной Республике – эксклаве Азербайджана на территории Армении. В машину попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Погибли два российских пилота, находившиеся на борту.

МИД Азербайджана буквально сразу признал вину в произошедшем инциденте. В сообщении говорилось, что «полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе. Машина летела в темное время суток на малой высоте вне зоны радарного обнаружения ПВО». Все это якобы в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности азербайджанской армии привело к трагедии.

Зная ход дальнейших событий, легко предположить, что российская колонна могла быть направлена с российской базы в Гюмри как раз для обеспечения безопасности на трассе Лачин–Шуша. Трудно представить, что командование азербайджанской армии не предупредило штабы о прекращении огня и ведущихся переговорах о капитуляции Армении. Смущает и то, что в интернет сразу же был выложен ролик поражения Ми-24, это свидетельствует, что стрелявшие прекрасно знали, когда и где пролетит вертолет.

Можно допустить, что случившееся – калька с эпизода 2015 года, когда турецкими истребителями F-16С был сбит российский бомбардировщик Су-24. Тогдашний главком Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что самолеты около полутора часов ждали «в воздушной засаде» появления российской машины, после чего расстреляли ее в «спину». Командир экипажа Олег Пешков катапультировался, но был расстрелян боевиками протурецких сил в Сирии. Тело пилота, впоследствии представленного к званию Героя России, удалось вернуть на родину.

Объективности ради надо признать, что в той ситуации отчасти были виноваты мы сами. Су-24 при выполнении боевого задания на развороте нарушал воздушное пространство Турции. Владимир Путин каждый раз извинялся перед Реджепом Тайипом Эрдоганом за такие маневры, повторявшиеся из-за географической сложности территории, на которой работали российские бомбардировщики. Однако последний счел необходимым отстоять «неприкосновенность воздушного пространства страны». При этом Москва и Анкара не только не прервали дипломатических отношений, но и укрепили их военно-техническим сотрудничеством. Несмотря на давление США и угрозу санкций, Турция купила у России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Сейчас она рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35.

Можно предположить, что это выходная цена из конфликта. Вот и Азербайджан сразу же предложил материальную компенсацию за «ошибку». В настоящее время Баку – крупный покупатель российской военной техники. Контракты на ее поставку составляют более 1 млрд долл. Так что после завершения войны вполне можно ожидать новых сделок.

В Нагорный Карабах Россия отправит 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Из Ульяновска в Карабах уже вылетело более 20 самолетов Ил-76. Вот только сможет ли это в дальнейшем предотвратить новую вспышку конфликта – большой вопрос.