Boeing может потянуть за собой вниз производственные циклы ВПК США

Сегменты компании Boeing «Коммерческие самолеты» и «Оборона, космос и безопасность (BDS)» самые уязвимые, они могут серьезно пострадать из-за проседания капитализации авиагиганта. Более того, проблемы Boeing могут обернуться для Соединенных Штатов реальными технологическими угрозами в срыве производственных циклов продукции военного назначения. Об этом в комментарии ФАН заявил известный российский экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Boeing ждут непростые времена

Накануне Евросоюз ввел новые таможенные пошлины на товары из Соединенных Штатов в связи с незаконным субсидированием Вашингтоном концерна Boeing. Общая сумма пошлин составляет 4 миллиарда долларов в год. По мнению экспертов, это решение серьезно отразится на акциях компании. Допускается даже вариант банкротства Boeing.

Американская компания Boeing до 2019 года демонстрировала стабильные показатели выручки и прибыли. После второго крушения самолета 737 МАХ 10 марта 2019 у Boeing резко снизилась прибыль. Причиной стал тот факт, что данный вид самолета был запрещен к эксплуатации. Заказы стали отменяться. Затем серьезный урон нанесла пандемия коронавируса, капитал компании ушел в отрицательную зону.

Boeing. Источник: РИА ФАН

Начиная со второго квартала прошлого года у Boeing проблема с притоком средств от основной деятельности. Компания стабильно наращивает долги, причем быстрее наращивания активов.

Кроме того, эффективность компании падает. Вся деятельность компании имеет отрицательную динамику, кроме дивидендной доходности. Несмотря на плохую прибыль и высокие затраты, компания старается выплачивать дивиденды своим акционерам не хуже предыдущих значений, чтобы хоть как-то поддержать свою капитализацию. Но сами дивиденды выплачиваются из набранных долгов, которых становится все больше.

Boeing не получил ни одного заказа на самолеты в сентябре 2020 года. За девять месяцев было поставлено 98 самолетов против 301 за тот же период в 2019 году.

Судьба Boeing

Как отметил Александр Разуваев, в 1990 году 40% мирового производства гражданских самолетов приходилось на СССР. Они были менее экономные в плане топлива, чем Boeing или Airbus. Но 40% — это очень серьезная цифра.

«Однако наши младореформаторы в 90-е годы решили, что гражданское авиастроение России не нужно, почему-то приводили пример Японии. В результате, мы почти потеряли отрасль, сейчас идет ее медленное и очень болезненное восстановление. Из-за пандемии COVID-19 мировое авиастроение будет очень долго выходить из кризиса. Из-за резкого сужения мировой туристической индустрии рынок авиаперевозок заметно сократился. Недавно Правительство России было вынуждено поддержать «Аэрофлот», выкупив дополнительную эмиссию акций. В октябре средства ФНБ на сумму 50 миллиардов рублей были размещены в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот», — рассказал Александр Разуваев.

Экономист обратил внимание, что заказывать новые самолеты в ближайшие годы в мире будут меньше, чем раньше. Плюс, у продукции Boeing сильно подмочена репутация. С высокой вероятностью российские авиакомпании, прежде всего «Аэрофлот», может отказаться от заказов новых машин американской компании. После проведенной дополнительной эмиссии акций влияние российского правительства на решение авиакомпании значительно выросло. На фоне выхода мировой экономики из рецессии Россия имеет шансы потеснить позиции Boeing в развивающихся странах. Это еще сильнее ударит по выручке и капитализации Boeing.

«Но есть еще и другой очень серьезный риск, о котором мало кто из инвесторов думает. Джо Байден — это новые санкции против России почти однозначно. Если они затронут ОФЗ, Россия может прекратить экспорт титана или резко повысить на него цены. В этом случае у Boeing появятся серьезные проблемы. Конфронтация России и США бьет по экономики обеих стран. И ответ России будет для американцев очень болезненным. Этот рынок сильно монополизирован. Альтернативные производители титана могут также повысить цены для американцев. К сожалению, в отличие от Дональда Трампа для демократов идеология старше экономики. И данный сценарий совсем не исключен», — добавил Александр Разуваев.

Экономист обратил внимание, что в этом году акции компании проседали с 346 до 95 долларов. Сегодня они торгуются на отметке около 190 долларов. Сегменты компании «Коммерческие самолеты» и «Оборона, космос и безопасность (BDS)» сегодня наиболее уязвимые в этой аэрокосмической корпорации. При реализации рисков и ответных мерах ЕС и России капитализация компании в моменте может просесть еще на 20-25%. ВПК США может столкнуться с реальными технологическими угрозами в срыве производственных циклов продукции военного назначения. Репутация США как крупнейшего экспортера военной продукции в этом случае будет поставлена под сомнение. Но эксперт напомнил, что в большей степени, в отличие от российских клиентов, страны НАТО закупают американские вооружение добровольно-принудительно.

Максим Вручный