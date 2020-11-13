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Российская газета

Стало известно число закупленных Украиной чешских САУ Dana-M2

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Источник изображения: SEJFER / youtube.com

Украина закупит в Чехии 26 колесных самоходок Dana-M2. Как сообщает "Український мілітарний портал", стоимость сделки составит 40 миллионов долларов.

Кроме самих самоходок предусмотрены и поставки боеприпасов: 5000 обычных 152-мм осколочно-фугасных снарядов и 1000 единиц активно-реактивных. Речь, по всей видимости, идет об ОФ-540 и ОФ-25 с дальностью стрельбы на полном заряде 18700 метров, о дальнобойном снаряде - до 20000 метров, а также разработанном в Чехии DN1CZ с дальностью стрельбы 25500 метров.

Приобретаемые Украиной САУ не являются новыми, они длительное время находились на базах хранения. Их отремонтируют и модернизируют, в частности, доработают кабины, которые станут удобнее с точки зрения эргономики. Появятся новые средства связи, автоматизированные системы прицеливания, спутниковая навигация, фильтровентиляционные установки, системы отопления и кондиционирования воздуха.

Данная сделка вызвала бурную дискуссию на Украине. Некоторые из депутатов прямо называют эту технику устаревшей и усматривают в сделке коррупционные риски. Они также обращают внимание на полное отсутствие финансирования разработок украинской 155-мм гаубицы 2С22 "Богдана", что говорит, по сути, о провале данного проекта.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Dana vz.77
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