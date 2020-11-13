Лазерные вышки помогут провести в Африке интернет

Проект Taara компании X (входит в холдинг Alphabet) заключил соглашение о развертывании сети лазерных станций интернет-связи в Африке к югу от Сахары. Они позволят отказаться от прокладки подземного кабеля и обеспечат скорость до 20 гигабит в секунду с расстоянием между станциями до 20 километров, сообщает блог компании.

Главный способ подключения городов и жилых районов к интернету — с помощью подземных кабелей. Однако на Земле есть множество районов, куда таким образом его проводить по разным причинам нерентабельно. В этом случае подключать их жителей к интернету лучше другими способами: самый известный из них предлагает спутниковый провайдер Starlink, который недавно заработал в режиме бета-теста. Поскольку запуск спутников пока еще сравнительно дорог, другие компании предлагают размещать радиоретрансляторы на стратостатах или псевдоспутниках — БПЛА на солнечных батареях, чей управляемый полет может длиться многие месяцы.

Независимо от места размещения, при прочих равных с помощью лазера можно передавать данные быстрее, чем по радио. Несколько лет назад подразделение X холдинга Alphabet, которое отвечает за разработку потенциально прорывных технологий, договорилось с индийским провайдером, что команда их проекта Loon будет развертывать в сельской местности Индии оптический интернет.

Теперь стало известно, что тот же проект, получив новое название Taara, заключил контракт с компанией Econet на развитие интернет-связи в Африке южнее Сахары, в первую очередь в Кении. Согласно блогу главы проекта, их задачей будет связать между собой отдельные участки оптоволоконной сети в тех местах, где прокладка кабеля затруднительна — через реки или национальные парки, или в районе активности вооруженных группировок.

Схема работы системы Источник изображения: Mahesh Krishnaswamy / X

Чтобы передавать данные, компоненты системы — пара инфракрасных лазерных приемо-передатчиков — должны быть размещены на большой высоте, будь то крыши домов или специально построенные вышки. Между этой парой обязательно должна сохраняться прямая видимость, в наиболее благоприятных условиях беспроводной канал связи сможет протянуться на 20 километров. Ожидается, что скорость передачи по нему составит более 20 гигабит в секунду, что достаточно для того, чтобы тысячи людей могли одновременно смотреть видео.

Лазерную связь, как и обычную оптоволоконную, могут перехватить злоумышленники или противники, и поэтому сообщения по ней, как правило, передаются в зашифрованном виде. В то же время, сеанс квантовой связи надежно защищен от прослушивания, и уже проводились эксперименты по передаче данных с ее помощью на другой континент.

Василий Зайцев