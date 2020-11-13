Войти
РИА Новости

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

275
0
+1
Военнослужащие российских миротворческих сил рядом с танком недалеко от границы с Арменией
Военнослужащие российских миротворческих сил рядом с танком недалеко от границы с Арменией.
Источник изображения: © REUTERS / Francesco Brembati

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказал он.

"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошел в город Степанакерт", - говорится в сообщении.

Добавляется, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов.

"Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис, Сус, Гейтала, перевал Лысогорский, юго-западная окраина Шуша и приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", - сказал Конашенков на брифинге.

"Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов", - заявил Конашенков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
21.06.2019
"Слухи о "Боинге": в Малайзии вступились за Россию
17.12.2018
Минобороны РФ: Мэттис уклоняется от предложения Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД
12.10.2016
Военно-морская база России в Тартусе. Досье
12.10.2016
В Швеции назвали переброску "Искандеров" провокационной политикой
10.10.2016
Минобороны РФ подтвердило переброску "Искандеров" под Калининград
26.11.2007
НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК. КИПР ПОД КРЫШЕЙ РУССКОЙ ПВО. Отечественные генералы и конструкторы помогают Острову Афродиты защитить свое небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:13
  • 20
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 13.11 08:11
  • 35
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 13.11 08:04
  • 21
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 13.11 07:02
  • 1
Эфиопы «подарили» сепаратистам целый дивизион С-300
  • 13.11 05:34
  • 16
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 13.11 05:14
  • 95
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 12.11 23:09
  • 2
"Важный элемент". Военный эксперт о пункте управления ядерными силами
  • 12.11 23:04
  • 2
Federación de Periodistas del Perú (Перу): у России есть альтернативы «самолету-невидимке», который Украина планирует продать Перу
  • 12.11 22:55
  • 9
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 12.11 22:04
  • 196
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 12.11 19:36
  • 1
Армия США создает наземную ракетную систему средней дальности с ракетами Tomahawk и SM-6
  • 12.11 19:10
  • 1
Китайские хакеры успешно взломали последние версии Windows, Ubuntu, iOS и Android
  • 12.11 18:46
  • 1
России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине
  • 12.11 18:30
  • 65
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 12.11 17:00
  • 1
Состоялась выкатка лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14