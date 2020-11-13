Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Военнослужащие российских миротворческих сил рядом с танком недалеко от границы с Арменией.

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказал он.

"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошел в город Степанакерт", - говорится в сообщении.

Добавляется, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов.

"Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис, Сус, Гейтала, перевал Лысогорский, юго-западная окраина Шуша и приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", - сказал Конашенков на брифинге.

"Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов", - заявил Конашенков.