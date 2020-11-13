Kawasaki активно разрабатывает необычный скоростной вертолет K-Racer

Kawasaki K-Racer

Японская компания Kawasaki известна во всем мире своими мощными мотоциклами, но при этом мало кто знает, что из 15 млрд. долларов, заработанных компанией в прошлом году, всего лишь 3,2 млрд. приходится на производство мотоциклов и двигателей и целых 5 млрд. – на производство аэрокосмических систем.

Работая в данном секторе, Kawasaki производит небольшую линейку вертолетов, как военных, так и гражданских, а также турбореактивные двигатели для Airbus и Boeing. Одна из интересных новинок компании – беспилотный трехмоторный вертолет K-Racer. Верхний 4-метровый несущий винт почти ничем не отличается от обычного вертолетного, лопасти которого могут изменять угол наклона в зависимости от режима полета.

Kawasaki K-Racer

Особенность K-Racer – отсутствие хвостового ротора, функции которого – управление рысканием и балансировка крутящего момента – выполняют два горизонтальных двигателя на концах коротких крыльев. Они также обеспечивают горизонтальный полет вертолета с большей, чем у многих обычных вертолетов скоростью. На данный момент K-Racer – это опытная модель, демонстрирующая возможности новых технологий. В процессе испытаний машина показала устойчивость в управлении, что в дальнейшем будет учитываться при создании транспортных средств вертикального взлета и посадки.