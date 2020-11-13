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Техкульт

История эволюции кабины американского истребителя за 65 лет

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Кабина истребителя

В блоге Hush-Kit бывший инструктор ВМС США, оператор систем вооружения F-14 Дэйв «Био» Баранек описал краткую эволюцию кабин истребителя за 65 лет, начиная с перехватчика F-106A, состоявшего на вооружении с 1960-х по 1988 годы, и вплоть до F-35.

F-106A со множеством циферблатов, переключателей, ручкой управления между ног пилота, был нетипичен для истребителей той эпохи, поскольку его датчики отображали, в основном, только один тип информации.

Кабина истребителя

С появлением микропроцессоров и ЖК-дисплеев начался «капитальный ремонт» пилотской кабины. Она постепенно становилась менее загроможденной, поскольку инженеры находили все новые возможности более эффективно использовать ее внутреннее пространство. На смену одноцелевым дисплеям приходили многофункциональные (МФУ), отображающие несколько типов данных. С внедрением МФУ ручка управления стала мешать обзору пилота внутри кабины, поэтому ее пришлось переместить в сторону. Впервые боковая ручка управления была установлена на F-16 Fighting Falcon.

Кабина истребителя

Прошли десятилетия. Сегодня кабины F-106A и F-35 кардинально отличаются друг от друга. В кокпите истребителя 5-го поколения установлен большой многофункциональный сенсорный дисплей, отображающий данные радара и систем управления самолетом. По сравнению со своим предшественником у него практически отсутствуют обычные физические кнопки и датчики. В настоящее время у многих истребителей информация выводится буквально перед глазами пилота на нашлемный дисплей, давая ему возможность видеть важные данные и не отвлекаться от воздушного поединка.

Кабина истребителя

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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