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Российская газета

Силы ОДКБ опробовали новую систему управления

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Источник изображения: пресс-служба ОДКБ

На базе одного из соединений Воздушно-десантных войск РФ, дислоцированного в Московской области, состоялась командно-штабная тренировка с Командованием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

В этот раз военные стран ОДКБ тренировались в организации совместной операции, используя новую систему управления. Об этом заявили в Объединенном штабе сил коллективной безопасности.

- Основной целью мероприятия, проведенного под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, являлась апробация перспективной структуры пункта управления ОДКБ, развертываемого на основе командного пункта Воздушно-десантных войск, - сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

Подводя итоги тренировки Анатолий Сидоров отметил, что мероприятие, безусловно, положительно скажется на умениях и навыках офицеров Командования КСОР ОДКБ в планировании совместных операций, в использовании современных технических средств управления.


Тимофей Борисов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
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