Перечислено использованное Азербайджаном в Карабахе турецкое оружие

В сети перечислили оружие турецкого производства, которое использовалось Вооруженными силами Азербайджана в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Список публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Так, азербайджанские военные задействовали ударные беспилотники Bayraktar TB2, модернизированные 122-миллиметровые реактивные снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) T-122 Sakarya и барражирующие боеприпасы Kargu I/II — последние применяли главным образом для нанесения ударов по противнику в непосредственной близости от своих подразделений.

Также использовалось несколько видов управляемых ракет: MAM-С — против транспортных средств противника и MAM-L с различными боевыми частями — против бронетехники и живой силы. Кроме того, для нанесения ударов по ключевым военным объектам армянских военных азербайджанцы применяли осколочно-фугасные авиабомбы совместной разработки Турции и Азербайджана — QFAB-250LG.

Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, подразделения противников останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Москва и Анкара будут совместно осуществлять миротворческую миссию. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что министерства обороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании мониторингового центра. Кремль подчеркивал, что размещение турецких военных в Карабахе не планируется.