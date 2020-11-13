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Naked Science

Израиль получил уникальный истребитель F-35

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Испытательный F-35I
Испытательный F-35I.
Источник изображения: thedrive

В Израиль прибыл вариант истребителя пятого поколения F-35I Adir, который будет испытывать уникальный набор оборудования.

Израиль входит в число главных партнеров США по программе истребителя пятого поколения F-35. При этом еврейское государство давно дало понять, что будет планомерно наращивать боевые возможности и своих «невидимок». Как стало известно, в Израиль прибыл уникальный вариант самолета F-35I Adir, который будут применять для испытаний. С деталями ознакомилось издание The Drive.

Новая версия F-35I приземлилась на базе ВВС Израиля Тель-Ноф, расположенной в центре страны. Военно-воздушные силы описывают самолет как «первый испытательный F-35» за пределами США. Истребитель войдет в состав эскадрильи Летно-испытательного центра (FTC), также известного под аббревиатурой MANAT. Он отвечает за проверку разных систем и оборудования, включая оружие и авионику.

Испытательный F-35I

Источник изображения: thedrive

Первый новый самолет, который был передан FTC за 14 лет, стал по совместительству 15-м Adir, сошедшим с производственной линии в Форт-Уэрте в Техасе. Машина какое-то время находилась на территории Соединенных Штатов, где, предположительно, проходила испытания.

Испытательный F-35I

Источник изображения: thedrive

«Этот уникальный самолет, не входивший ни в один другой контракт с F-35, позволит нам начать работу по модернизации возможностей истребителя, чтобы он отвечал нашим особым эксплуатационным требованиям», — заявили в испытательном центре израильских ВВС.

Не ясно, какие именно новые возможности будет тестировать новый истребитель. Среди важнейших аспектов почти наверняка окажется применение разработанного Израилем нового оружия, предназначенного для действующих самолетов F-35I.

Испытательный F-35I

Источник изображения: thedrive

Известно, что еврейское государство ведет активные работы над семейством управляемых бомб Rafael Spice. В прошлом году корпорация Rafael заявила о разработке планирующей авиационной бомбы Spice 250, имеющей искусственный интеллект, позволяющий с высокой эффективностью выявлять наземные цели.

Возможно, новый F-35I будут использовать для испытаний ракет класса «воздух — воздух». Кроме того, самолет хотят задействовать в тестах обновленного бортового радиоэлектронного оборудования.

Боевые возможности наращивают не только израильские F-35. Напомним, в августе этого года появилось видео, на котором показан залповый сброс из внутренних отсеков F-35A максимально возможного количества бомб типа SDB.

Отметим также, что ранее новый представитель этого семейства — GBU-53/B StormBreaker — прошел испытания с борта истребителя Super Hornet.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
F-35
F-35A
GBU-39
Super Hornet
Компании
Rafael
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
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