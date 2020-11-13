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Известия.ru

Корвет «Гремящий» запланировали передать ВМФ России 25 декабря

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Завод «Северная верфь», котрый входит в Объединенную судостроительную корпорацию, планирует 25 декабря передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России головной корвет проекта 20385 «Гремящий». Об этом заявил журналистам в четверг, 12 ноября, генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

«У нас по контракту [передача] 25 декабря. Мы рассчитываем, что мы уложимся в этот срок. «Гремящий» проходит этап государственных испытаний, всё идет по плану», — приводит ТАСС его слова.

«Гремящий» — головной корвет проекта 20385, который заложили 1 февраля 2012 года и спустили на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработали в ЦМКБ «Алмаз». Они предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы.

Корвет «Гремящий» станет первым кораблем — носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. 31 октября 2019 года президент России Владимир Путин во время посещения строящегося корвета сообщил, что его планируется оснастить новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».


«Циркон» создается для поражения морских и наземных целей. Скорость ее полета может достигать около 9 Махов (10,7 тыс. км ч), предполагаемая дальность полета — более 1 тыс. км.

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Россия
Продукция
Гремящий
Циркон-С 3М22
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ОСК
Северная верфь
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