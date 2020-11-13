«Адмирал Касатонов» поразил «Калибром» цель на расстоянии более 1 тыс. км

Фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» поразил ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области из акватории Белого моря. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила пресс-служба флота.

«Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1 тыс. км от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр», — говорится в заявлении.

Отмечается, что суда Беломорской военно-морской базы Северного флота выполняли охрану водного района и контролировали стрельбы.

Фрегат «Адмирал Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Корабль был принят в боевой состав флота 21 июля.

Ранее, в сентябре, экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел учения по противовоздушной обороне в Средиземном море.