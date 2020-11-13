Интернет от SpaceX признали дырой в обороне России

Спутниковый интернет системы Starlink американской компании SpaceX может ограничиваться с целью защиты национальной безопасности, заявил «Независимой газете» руководитель направления «Инновации и цифровые технологии» московской школы управления «Сколково» Владимир Коровкин.

«И вот если Россия сама захочет изолироваться от международных адресов, то космический интернет от [главы компании SpaceX, американского инженера и бизнесмена Илона] Маска может стать дырой в этой системе обороны», — признал Коровкин.

По его мнению, Starlink в России понадобится нескольким десяткам тысяч человек, проживающим на Чукотке, Камчатке и в Сибири. «Создавать для них отдельную группировку спутников смысла не имеет», — отметил эксперт, добавив, что российская «Сфера» теоретически могла бы конкурировать с проектом SpaceX.

В ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Александр Иванов заявил, что «Роскосмос» на спутниковую систему «Сфера» попросил у госбюджета полтора триллиона рублей.

В сентябре издание Ars Technica, ссылаясь на SpaceX, сообщило, что система Starlink обеспечивает скорость скачивания 100 мегабит в секунду и «сверхнизкую задержку» (пинг), которая позволяет играть в онлайн-игры и скачивать сразу несколько роликов в HD-формате.