LOWER-AD: США в поиске новых систем ПВО

Воздушные угрозы становятся более разнообразными, и армия США ищет новые способы защиты от них. Вчера, 11 ноября, портал thedrive.com сообщил о том, что пресс-служба американской армии объявила о проведении испытаний новой ракеты-перехватчика в рамках проекта Low-Cost Extended Range Air Defense (LOWER-AD).

В пресс-службе армии США не раскрывают деталей испытаний, кроме того, что они прошли успешно. По снимку можно сделать выводы, что речь идёт о тестировании полноценного перехвата. Так, на носовой части корпуса ракеты видно жёлтую полосу, которая обычно указывает на боевую фугасную боеголовку, а также коричневую полосу, которая используется для обозначения границы ракетного двигателя.

Пуск ракеты перспективного комплекса LOWER-AD Источник изображения: thedrive.com

Система LOWER-AD предназначена для перехвата различных воздушных целей. В комплексной системе ПВО она будет занимать место между ручными ПЗРК Stinger и комплексом Patriot. При этом американская армия намерена заменить и устаревающий Raytheon FIM-92 Stinger.

Вчера портал janes.com сообщил о том, что был опубликован запрос о предоставлении информации (RFI) на разработку нового ПЗРК, который заменит Stinger. Армия США намерена закупить 8000 новых ракетных комплексов уже до 2026 года.