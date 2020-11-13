Только наблюдение: Песков пояснил роль Турции в Карабахе

Песков: возможность работы миротворцев из Турции в Карабахе не обсуждалась

Турция будет участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе только в рамках мониторингового центра, расположенного в Азербайджане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Находиться в непризнанной республике могут только российские миротворцы, договоренность о присутствии которых была достигнута в ходе переговоров с Баку и Ереваном.

Без согласия Еревана и Баку участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон. А взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана», - пояснил официальный представитель Кремля.

В ответ на вопрос, согласится ли Россия на присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе, представитель Кремля заявил, что "эта тема не обсуждалась».

"Это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие Армения и Азербайджан", - констатировал Песков, напомнив, что "таких договоренностей не было».

Говоря о высказывании Анкары о возможности вхождения турецких миротворцев в состав миссии в Карабахе, пресс-секретарь президента России заявил, что речь может идти о неких существующих расхождениях в понимании. Он признал, что у Москвы и Анкары с самого начала были отличающиеся точки зрения по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Как напомнил Песков, Россия, ООН, США, Франция и другие европейские страны - убежденные сторонники подхода о безальтернативности урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами. "Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения", - заверил представитель Кремля.

При этом Турция, по его словам, опирается на иную точку зрения. "Но, тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность", - констатировал он.

Песков подчеркнул, что в Кремле ценят это взаимодействие, а также уровень взаимного доверия и сотрудничества.

После прошедших 10 ноября телефонных переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган отметил намерение Турции совместно с Россией осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня. Как уточнил президент Турции, этот план будет реализовываться при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджаном районе на территории, «освобожденной от оккупации Армении».

"Президент Эрдоган в ходе переговоров отметил, что вчера [9 ноября] вечером был сделан правильный шаг на пути к постоянному урегулированию в Нагорном Карабахе», - указали в распространенном по итогам переговоров коммюнике.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Как отметил глава РФ, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе разместятся российские миротворцы.

В соответствии с этими договоренностям, миротворческая группировка должна состоять из 1 960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники. Российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе пять лет. По истечении этого срока их пребывание там может быть автоматически продлено на аналогичный период при условии, что ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выразит намерение отменить это положение. В рамках операции на территории непризнанной республики будет сформирован миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Лидия Мисник