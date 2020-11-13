Сгодятся на мишени: зачем США покупают у Украины РЛС

США планируют приобрести у Украины образцы радиолокационного вооружения

США планируют закупить радиолокационное вооружение, находящееся на оснащении Вооруженных сил Украины. Китайское издание Sohu предполагает, что таким образом Пентагон намерен изучить советское вооружение, на основе которого создается современное российское. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с деталями возможной сделки.

Главный конструктор обзорных радаров украинского НПК «Искра» Дмитрий Семенов сообщил в интервью изданию «Оборонно-промышленный курьер» о подписании контракта на поставку в США украинской радиолокационной техники.

На эту новость обратили внимание китайские журналисты. Отметив, что украинские боевые системы едва ли можно назвать передовыми, они задались вопросом: зачем тогда Соединенным Штатам их покупать?

«У американцев нет недостатка в подобном оборудовании, которое на сегодняшний день порядком устарело», - отмечает издание Sohu.

Обозреватели из КНР напомнили, что США и ранее покупали у своих украинских партнеров советские системы противовоздушной обороны. Судя по всему, делается это для изучения вооружения, произведенного в Советском Союзе, считают в Sohu. С помощью полученной информации Пентагон якобы надеется взломать современные российские системы ПВО и придумать способ их обойти.

«Намерения США очевидны. Американцы через Украину импортируют военное оборудование советского производства, затем они изучают его в надежде найти ключи к передовым технологиям РФ», - уверены китайские журналисты.

Американцы не только ищут слабые места в вооружении противника, но и воруют наиболее интересные технологии. Советский Союз и Россия всегда на несколько шагов опережали своих оппонентов в сфере разработки систем противовоздушной обороны. В этой связи неудивительно, что Вашингтон проявляет такой большой интерес к устаревшему оружию, которое есть в распоряжении Киева, пишет Sohu.

«Америка открыто ворует передовые технологии у других стран. России хотят ударить ножом в спину», - к такому выводу пришли китайские эксперты. Перевод их слов приводит издание «ПолитРоссия».

Для начала разберемся, какое вообще радиолокационное вооружение состоит на оснащении радиотехнических войск ВСУ.

В первую очередь следует отметить РЛС СТ-68УМ или 19Ж6 (а также ее дальнейшие модификации 35Д6М, 36Д6). Этот радиолокатор представляет собой трехкоординатную станцию боевого режима. РЛС работает в сантиметровом диапазоне радиоволн. Обзор в угломестной плоскости производится с помощью парциальной диаграммы направленности, в азимутальной плоскости - путем механического вращения антенной системы РЛС (вкруговую со скоростью 6 или 12 об/мин). Поначалу локатором 19Ж6 комплектовалась ЗРС С-300.

Несколько единиц СТ-68УМ, кстати, были закуплены и Китаем.

Эту станцию в свое время разработал «Научно-производственный комплекс «Искра» (город Запорожье). В 1982 году за ее создание и освоение серийного производства завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня это предприятие - ведущий разработчик и производитель наземной радиолокационной техники оборонно-промышленного комплекса Украины.

К примеру, сегодня этот завод производит трехкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора 79К6 «Пеликан» и собственными силами ведет разработку мобильного обзорного локатора нового поколения 80К6Т, оснащенного транзисторным передатчиком и обладающего возможностью транспортировки по воздуху американским военно-транспортным самолетом C-130 Hercules.

РЛС 79К6 «Пеликан» представляет собой подвижную трехкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой. Станция предназначена для использования в составе войск ПВО и ВВС в качестве информационного звена для контроля и выдачи целеуказаний зенитным ракетным комплексам (системам) и автоматизированным системам управления воздушным движением.

РЛС 80К6Т - это дальнейшее развитие локатора 79К6. РЛС размещена на двух автомобильных прицепах. Время развертывания станции составляет 15 минут, инструментальная дальность - 500 км, высота - 40 км, угол обзора составляет 70 градусов.

Кроме того, на Украине модернизируются локаторы, доставшиеся в свое время от Советского Союза. К примеру, аналоговая РЛС дежурного режима метрового диапазона П-18 доводится до уровня цифровой П-180У.

Несмотря на то что украинский «Научно-производственный комплекс «Искра» - весьма передовое предприятие, уровень его продукции все же существенно отстает от современных мировых требований.

РЛС производства «Искры», как выразился высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в российском оборонно-промышленном комплексе, даже рядом не поставишь с новейшими отечественными разработками.

Украинские локаторы существенно отстают и от РЛС американского производства, в первую очередь, по уровню развития электронно-компонентной базы. Таких микросхем, которые применяют американцы в своем радиолокационном вооружении, на Украине попросту нет.

Также следует напомнить, что начиная с 1991 года, никаких поставок нового радиолокационного вооружения со стороны Российской Федерации на Украину не было.

Поэтому о каком-либо «воровстве чужих технологий» с американской стороны речи быть не может в принципе. Красть откровенно нечего.

Но США все-таки купили на Украине один локатор типа 35Д6М. Эта покупка была сделана еще в 2008 году и обошлась Пентагону в $6,4 млн. Зачем американцам потребовался этот экземпляр, не вполне понятно. Может, это было сделано из вежливости. О каком-либо массовом приобретении американской стороной украинского радиолокационного вооружения вопрос не ставится и вряд ли когда-либо и будет поставлен.

Ну, разве что будет закуплено несколько РЛС для использования в качестве мишеней на американских полигонах или же для некоторого обозначения радиолокационного поля, которое может быть создано гипотетическим противником в районах ведения боевых действий. Но не более того.

Таким образом, выражение «американцы через Украину импортируют военное оборудование советского производства, значит они изучают его в надежде найти ключи к передовым технологиям РФ» никак не соотносится с действительностью.

Не имеет отношения к реальности и выражение «с помощью полученной информации Пентагон надеется взломать современные российские системы ПВО и придумать способ их обойти».

«Взломать» систему ПВО сегодня можно только двумя весьма простыми действиями - с помощью ракетно-авиационных ударов по стартовым позициям вывести из строя зенитную ракетную технику или же помощью средств радиоэлектронной борьбы создать организованные помехи такой мощности, при которых функционирование ЗРК/ЗРС/РЛС невозможно. Никаких других способов «взлома» системы ПВО просто не существует. Все остальное - разве что эффектные с виду формулировки, за которыми на самом деле ничего не стоит.

Михаил Ходаренок