Головной корвет "Гремящий" передадут ВМФ России 25 декабря

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" передадут Военно-морскому флоту России 25 декабря. Это срок контракта.

Сейчас корабль проходит государственные испытания, сообщил в четверг генеральный директор завода "Северная верфь", входящего в Объединенную судостроительную корпорацию, Игорь Орлов. Все идет по плану и предприятие планирует вовремя передать корвет, пишет ТАСС.

Кроме "Гремящего", судостроительный завод собирается передать ВМФ РФ судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", это произойдет в первом-втором квартале будущего года. Тогда же подпишут и итоговые документы. Судно практически готово, остались, по словам гендиректора, некоторые нюансы, над которыми работают специалисты завода.

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385. Заложен В Петербурге 1 февраля 2012 года, спущен на воду в июне 2017-го. Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок, решения боевых задач в ближней морской зоне. "Гремящий" будет служить на Тихоокеанском флоте и там он станет первым кораблем - носителем крылатых ракет "Калибр".

"Всеволод Бобров" - второе судно тылового обеспечения проекта 23120. Заложено в 2013-м, через три года спущено на воду. Судно предназначено для транспортировки грузов, буксировки кораблей, вплоть до авианосца, участия в спасательных операциях и других задачах. Головное судно проекта "Эльбрус" служит на Северном флоте.

Светлана Цыганкова