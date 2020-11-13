Войти
Российская газета

Головной корвет "Гремящий" передадут ВМФ России 25 декабря

288
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" передадут Военно-морскому флоту России 25 декабря. Это срок контракта.

Сейчас корабль проходит государственные испытания, сообщил в четверг генеральный директор завода "Северная верфь", входящего в Объединенную судостроительную корпорацию, Игорь Орлов. Все идет по плану и предприятие планирует вовремя передать корвет, пишет ТАСС.

Кроме "Гремящего", судостроительный завод собирается передать ВМФ РФ судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", это произойдет в первом-втором квартале будущего года. Тогда же подпишут и итоговые документы. Судно практически готово, остались, по словам гендиректора, некоторые нюансы, над которыми работают специалисты завода.

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385. Заложен В Петербурге 1 февраля 2012 года, спущен на воду в июне 2017-го. Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок, решения боевых задач в ближней морской зоне. "Гремящий" будет служить на Тихоокеанском флоте и там он станет первым кораблем - носителем крылатых ракет "Калибр".

"Всеволод Бобров" - второе судно тылового обеспечения проекта 23120. Заложено в 2013-м, через три года спущено на воду. Судно предназначено для транспортировки грузов, буксировки кораблей, вплоть до авианосца, участия в спасательных операциях и других задачах. Головное судно проекта "Эльбрус" служит на Северном флоте.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
20385
23120 Эльбрус
Авианосец
Калибр КР
СФ
ТОФ
Похожие новости
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:13
  • 20
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 13.11 08:11
  • 35
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 13.11 08:04
  • 21
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 13.11 07:02
  • 1
Эфиопы «подарили» сепаратистам целый дивизион С-300
  • 13.11 05:34
  • 16
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 13.11 05:14
  • 95
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 12.11 23:09
  • 2
"Важный элемент". Военный эксперт о пункте управления ядерными силами
  • 12.11 23:04
  • 2
Federación de Periodistas del Perú (Перу): у России есть альтернативы «самолету-невидимке», который Украина планирует продать Перу
  • 12.11 22:55
  • 9
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 12.11 22:04
  • 196
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 12.11 19:36
  • 1
Армия США создает наземную ракетную систему средней дальности с ракетами Tomahawk и SM-6
  • 12.11 19:10
  • 1
Китайские хакеры успешно взломали последние версии Windows, Ubuntu, iOS и Android
  • 12.11 18:46
  • 1
России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине
  • 12.11 18:30
  • 65
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 12.11 17:00
  • 1
Состоялась выкатка лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14