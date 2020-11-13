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Интерфакс-АВН

"Швабе" поставил фототехнику для продажи в США и Китае

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КМЗ
Красногорский завод имени Зверева (КМЗ).
Источник изображения: Ростех

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Фотообъективы производства Красногорского завода имени Зверева (КМЗ) поступают на американский и китайский рынки, сообщил в четверг холдинг "Швабе", в который входит КМЗ.

"Поставки включают модели объективов "Гелиос", "МС Зенитар" и "Зенитар". Продажа будет осуществляться на территории США, Канады, Китая, а также стран Северной Америки и Юго-Восточной Азии", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга.

По её данным, "долгосрочное сотрудничество предполагает ежегодную поставку не менее тысячи объективов официальному представителю КМЗ в этих странах".

"При этом заказать отечественную технику можно из любой точки мира", - говорится в пресс-релизе.

В начале 2020 года в США уже начали продавать фотоаппараты Zenit M с объективом "Зенитар 1/35", сказано в сообщении.

Генеральный директор КМЗ Александр Новиков отмечает, что фотоаппараты, сделанные заводом, представлена в Китае и США уже более пятидесяти лет.

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Страны
Канада
Китай
Россия
США
Компании
КМЗ Зверева
Швабе ОАО
Проекты
2020-й год
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