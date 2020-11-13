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РИА Новости

Лавров рассказал, какое вооружение не подпадает под ДСНВ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва в диалоге по ДСНВ-3 с США готова обсуждать новые виды вооружений, но система "Посейдон" и комплекс "Буревестник" под этот документ не подпадают, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы начинать разговор по всем новым видам вооружений, включая те, которые были анонсированы президентом Путиным два года назад и которые сейчас активно разрабатываются, поступают на вооружения. Системы "Сармат" и "Авангард", мы прямо заявили, они подпадают под Договор о стратегических и наступательных вооружениях. Мы готовы засчитывать эти вооружения в договоре. Остальное - "Посейдон, "Буревестник", ряд других не подпадают под этот договор", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

 Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

"Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".

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