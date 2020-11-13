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ТАСС

Суданский транзит: зачем России военно-морская база в Африке?

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Хартум
Хартум.
Источник изображения: © Sabino Parente/Shutterstock/FOTODOM

Дмитрий Литовкин — о новой тихой гавани для российского ВМФ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал представление на имя Владимира Путина, предполагающее открытие в Судане пункта материально-технического обеспечения наших военных кораблей в этой стране. Согласно документу, Хартум предоставит землю под российскую базу безвозмездно. Москва сможет на ней разместить не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.

Хартум

Источник изображения: © Sabino Parente/Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, Россия получит возможность ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты страны вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы базы и "выполнения задач военными кораблями". За это не будут взиматься пошлины или другие сборы. Зачем нужна такая база в регионе и почему соглашение намерены заключить с Суданом?

Милый тиран

Судан не самая богатая, если не сказать бедная страна Черного континента. Как и многих других в регионе, ее постоянно разрывают политические и военные проблемы. Президент Омар Хассан аль-Башир, начавший разговор с Россией в 2015 году о создании иностранного военного объекта, просил для себя истребители Су-30 и Су-35, зенитные ракетные системы С-400, а также надеялся получить "маленькие плавучие атомные электростанции". Затем и более мощную "сухопутную" в 1,2 тыс. МВт. Речь шла и о возведении больших гидростанций. Благо в протекающем по территории страны Ниле воды более чем достаточно. Но в апреле 2019 года в результате военного переворота он был отстранен от власти и арестован. Что характерно, именно таким путем он к ней пришел в июне 1989 года. Тогда он сам сверг с престола правительство Садыка аль-Махди.

Омар Хассан аль-Башир

Источник изображения: © EPA-EFE/MORWAN ALI

После его прихода к власти в стране было введено чрезвычайное положение, отменена конституция, распущены парламент, правительство и правительственные учреждения, созданы военные трибуналы, установлены законы шариата, запрещены политические партии, профсоюзы и газеты. В 1990 году Судан был провозглашен исламским государством. По сведениям западных источников, страна стала базой для боевиков террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ), а в 1991 году в Судане обосновался и ее лидер - Усама бен Ладен.

Весь период его правления отметился непрекращающейся гражданской войной, закончившейся в итоге подписанием мирного соглашения о независимости Южного Судана. То есть фактически распада единого государства на два самостоятельных. Тогда же произошел конфликт в Дарфуре, в результате которого погибли от 200 до 300 тыс. человек и около 2,7 млн стали внутренне перемещенными лицами. Параллельно разразился конфликт с сепаратистами в Южном Кордофане.

В 2008 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде в Дарфуре, где, как утверждается, проводились этнические чистки. Он стал первым действующим государственным лидером, против которого было выдвинуто подобное обвинение.

Числились за ним и добрые дела. При аль-Башире экономика достигла некоторого прогресса. Увеличилась добыча нефти, началось сотрудничество с Китаем и Россией. Впрочем, Москва, в отличие от Пекина, видимо, все-таки отчетливей понимала, с кем имеет дело, и не спешила принимать диктатора в свои объятия. Иначе не объяснить, почему председатель правительства Дмитрий Медведев, а затем и Михаил Мишустин так долго тянули с судьбоносным соглашением об углублении сотрудничества.

Страж ворот

Советский Военно-морской флот присутствовал в Красном море и Индийском океане на постоянной основе с 1964 года. Тогда в гавани сомалийской Берберы был построен наш первый в регионе пункт материально-технического обеспечения ВМФ. Правда, в международном понимании это была скорее полноценная военно-морская база, чем пункт МТО, в состав которого обычно кроме причала, плавмастерской и казармы для работников ничего не входит. Так, например, сейчас выглядит наш Тартус в Сирии.

На берегу Аденского залива Советский Союз построил город: хорошо оборудованный порт, уникальный аэродром, узел связи, станция слежения, хранилища для тактических ракет и топлива, жилые помещения на 1500 человек. Объект был способен принимать и обслуживать не только корабли, но и все типы самолетов морской авиации. Построенная советскими специалистами взлетно-посадочная полоса длиной более четырех километров могла даже принять стратегические ракетоносцы. На тот момент это была самая крупная взлетно-посадочная полоса Черной Африки. За размеры и возможности базу даже прозвали "Стражем ворот Красного моря".

Американцы, сменившие нас в регионе в начале 1990-х годов, были в восторге от Берберы. Они даже обустроили там резервную полосу для посадки своих космических челноков. Но и им пришлось покинуть уютную гавань в Аденском заливе, которую тут же приватизировали знаменитые сомалийские пираты. Именно отсюда они несколько лет терроризировали суда, направляющиеся из Персидского залива и Индийского океана через Красное море и Суэцкий канал в Европу.

Впрочем, для флота СССР Бербера был не единственным пристанищем в океане. Еще одна наша база находилась в Индийском океане у побережья Сомали - на острове Сокотра. Это примерно в 350 километрах к югу от Аравийского полуострова. Пункты базирования были в Адене и на Сейшельских островах. Но, как и в случае с Сомали, нам их пришлось покинуть из-за непрекращающихся в регионе гражданских войн и в конце концов развала Советского Союза. Из Берберы мы ушли в 1977-м, с Сейшел - в 1984-м, из Йемена - в 1991 году.

All-inclusive

В 2019 году в Сочи прошел беспрецедентный по своему масштабу и представительству саммит "Россия - Африка". В нем приняли участие около 10 тыс. человек: все 54 страны континента (причем 43 из них были представлены на высшем уровне), а также восемь крупнейших африканских интеграционных объединений и организаций. Общая сумма подписанных контрактов, соглашений и меморандумов составила более 800 млрд рублей.

В большинстве случаев речь шла о списании "невозвратных" советских долгов, строительстве центров ядерных и биотехнологий, скорее всего, поставках оружия и доступа на континент российских добывающих компаний. Конечно, это вопрос не праздный. Куда более расторопный Пекин в полной мере воспользовался марксистским наследием СССР на континенте и практически полностью захватил Африку.

Китайские кредиты и компании есть в каждой точке материка. А в 2015 году в Джибути открылась и военно-морская база Китая. Пекин инвестировал в развитие ее инфраструктуры $14 млрд. Для крошечного по сравнению с Суданом Джибути это невероятная сумма. Ее трансферт не смог остановить даже Вашингтон. Оно и понятно - деньги нешуточные для страны без экономики. Правда, справедливости ради надо отметить, что местные приветили еще четыре похожих объекта: американский, французский, итальянский и даже японский.

Понятно, что в этой компании России было не ужиться. Вернуться в Йемен мы не можем - в стране гражданская война. На этом фоне Судан - та самая тихая гавань, где наш океанский флот мог бы спокойно столоваться по принципу пятизвездочных отелей - all-inclusive, то есть все включено и бесплатно. И это при том, что вид из окна - на зависть другим туристам: слева Красное море с Суэцким каналом, справа Индийский океан, а прямо по курсу - Аравийский полуостров со спрятавшимися на другом его берегу крупнейшими американскими базами в регионе. Ну чем не живописное место для отдыха малых ракетных кораблей "Каракурт" с крылатыми ракетами большой дальности "Калибр"?

Что даст база в регионе

Присутствие российского пункта материально-технического обеспечения в Судане радует - Россия возвращается в Мировой океан. Теперь нашим морякам Северного и Балтийского флотов не придется совершать изнурительные переходы для того, чтобы несколько месяцев провести в Индийском океане. При наличии собственной взлетно-посадочной полосы сменные экипажи можно возить на службу военно-транспортными бортами Воздушно-космических войск. Точно так, как это делают американцы.

В порт временной приписки без специально согласования и уведомления смогут зайти для отдыха тяжелые атомные крейсера типа "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". Это корабли дальней морской зоны с практически неограниченным сроком пребывания в море. Их единственное слабое звено - люди, которые просто физически не в состоянии быть на боевом посту бесконечно, их надо периодически заменять. Во времена СССР это делалось с помощью больших госпитальных судов, имевшихся на всех четырех наших флотах. С появлением базы в Красном море это станет еще проще и быстрее.

В конце концов, на базе смогут присутствовать и два наших больших универсальных десантных вертолетоносца. Они еще строятся на заводе "Залив" в Керчи, но им уже можно придумывать занятия в не самой скучной морской зоне. Сомалийские пираты никуда не делись, и палубные ударные вертолеты Ка-52 "Катран" могут быть здесь более чем к месту. Тем боле что, как и в Сирии, с помощью зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" мы можем в рамках профилактики организовывать "бесполетные" и "не судоходные" зоны. В общем раздолье для геополитической мысли безграничное, а главное - вдали от собственных берегов.

Можно отметить и безналоговый транзит военных грузов. Россия - один из глобальных поставщиков вооружений и военной техники в регионе. Глава госкомпании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев заявил, что на саммите "Россия - Африка" в 2019 году заключил первый за последние 20 лет контракт на поставку финальной продукции для военно-морских сил с одной из стран региона. Сейчас в работе находится еще ряд проектов по продукции для других видов вооруженных сил, а также правоохранительных и антитеррористических ведомств.

Советник президента России Антон Кобяков по итогам форума сообщал, что Международное агентство суверенного развития подписало соглашения со странами Африки на сумму более $2,5 млрд став консультантом правительств Республики Нигер, Гвинеи, Демократической Республики Конго. О чем именно будут "консультации", непонятно, но ясно, что это, скажем, не вопросы изменения климата. И наша база в Судане будет еще одним аргументом, чтобы нас слышали и слушали.

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