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Российская газета

Опубликовано видео боевого применения новейшей турецкой ЗСУ в Ливии

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Турецкие зенитные самоходные установки Korkut были переброшены в Ливию в середине января текущего года. За все это время в Сети появилось лишь несколько фотографий, подтверждающих нахождение данной техники в этой горячей точке.

И вот в минувшую среду появилось видео, на котором впервые запечатлено боевое применение одной из данных ЗСУ. Видно, что гусеничная боевая машина находится рядом с пострадавшим в ходе вооруженных столкновений зданием и ведет огонь по противнику, как предполагается, разведывательному беспилотнику Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Данных о том, что цель была поражена, пока не поступало.

Korkut стали поставлять в сухопутные войска турецкой армии в 2017 году. Они вооружены двуствольными 35-мм скорострельными автоматическими пушками. Максимальная дальность стрельбы - 4000 метров.

Для обнаружения противника применяется специальное оборудование, состоящее из радара и прицела с тепловизионными и телевизионными каналами.

Такие ЗСУ действуют совместно с машинами управления, имеющими более мощные радиолокационные станции, обнаруживающие вражеские самолеты и вертолеты на расстоянии до 70 километров.

Зенитные самоходки выполнены на шасси турецкого плавающего бронетранспортера ACV-30 и обладают сравнимой с ними подвижностью. Так, максимальная скорость по шоссе достигает 65 км/ч.

Находящийся в Ливии турецкий воинский контингент также использует в качестве средств противовоздушной обороны американские ракетные комплексы MIM-23 HAWK и полученные с Украины модернизированные советские С-125М1 Печора-M1.


Алексей Моисеев

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Ливия
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Ми-35
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