Правительство Индонезии приняло решение о строительстве второй партии ДЭПЛ класса "Нагапаса"

ЦАМТО, 12 ноября. Компания PT PAL Indonesia получила на 2021 ф.г. финансирование в сумме 1,3 трлн. рупий (92,4 млн. долл.) в рамках программы строительства второй партии из трех ДЭПЛ класса "Нагапаса" ("Тип-209/1400") по лицензии южнокорейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Как сообщает CNBC Indonesia, таким образом, после реализации данного проекта на вооружении Военно-морских сил Индонезии будет состоять 8 подводных лодок из 12 запланированных.

Судя по документам, полученным CNBC Indonesia, ДЭПЛ еще не имеют конкретного названия как ее предшественницы, например, "Нагапаса" (403) и "Ардадедали" (404). В настоящее время они обозначаются как Submarine Project №4, Submarine Project №5 и Submarine Project №6.

Строительство подводной лодки №4 планируется начать в сентябре 2021 года. PT PAL Indonesia построит две секции, а оставшиеся четыре будут поставлены Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Данный проект планируется завершить в течение 48 месяцев (в сентябре 2025 года).

Закладка пятой ДЭПЛ должна состояться в апреле 2022 года (постройка четырех секций в Индонезии и двух – в Республике Корея) с поставкой в июле 2026 года, шестой – в середине ноября 2022 года (постройка всех секций в Индонезии) с поставкой в апреле 2027 года.

Из средств, выделенных на PT PAL Indonesia в 2021 году, большая часть пойдет на строительство объектов инфраструктуры , а именно 1,004 трлн. рупий или 78% – на строительство цеха по производству стеклопластика, малярного и судоподъемного цехов.

Как уже сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВМС Индонезии второй партии из трех дизель-электрических подводных лодок класса "Тип-209/1400" был подписан с компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 12 апреля 2019 года. Стоимость продажи составила 1,162 трлн. вон (1,02 млрд. долл.). Начальный график предусматривал завершение поставок в 2026 году. Продажа поддерживается кредитом, предоставляемым Экспортно-импортным банком Республики Корея.

Позднее, по сообщениям индонезийских источников, Министерство обороны Индонезии оценивало различные варианты пересмотра заключенного контракта вплоть до его расторжения. Основной причиной пересмотра являлось намерение сократить расходы министерства на фоне ожидаемого снижения оборонного бюджета в ближайшие годы.

Контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку первых трех подводных лодок, выполненных на базе немецкого проекта "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого", ВМС Индонезии заключили с DSME 20 декабря 2011 года в рамках амбициозного плана модернизации, предусматривающего закупку для ВМС до 10 новых подлодок. Первые две ДЭПЛ были построены на предприятии DSME в Южной Корее, а третья субмарина после передачи необходимых технологий строится на верфи PT PAL в Индонезии.

Первая ДЭПЛ серии, (403) "Нагапаса", была передана ВМС Индонезии 2 августа 2017 года, вторая, (404) "Ардадедали", – 25 апреля 2018 года. Третья подлодка, (405) "Алугоро", была спущена на воду на предприятии PT PAL в Сурабайе (Индонезия) 11 апреля 2019 года и в настоящее время проходит приемо-сдаточные испытания.