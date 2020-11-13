Два пермских предприятия ОДК объединяются в единый научно-производственный комплекс

Посетители у стенда российской машиностроительной компании ОДК-Пермские моторы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - На базе акционерных обществ "ОДК-Пермские моторы" и "ОДК-Авиадвигатель" создается единый научно-производственный комплекс, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

"В ОДК продолжается процесс оптимизации организационной структуры. В ноябре 2020 года на базе двух предприятий АО "ОДК-ПМ" и АО "ОДК-Авиадвигатель" запущен процесс создания единого научно-производственного комплекса "ОДК-Пермские моторы" (далее - НПК)", - сказано в сообщении, размещенном на сайте корпорации.

По информации пресс-службы, для управления НПК введена должность заместителя генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации. 10 ноября на нее назначен управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.