Войти
Интерфакс-АВН

Два пермских предприятия ОДК объединяются в единый научно-производственный комплекс

369
0
0
ОДК-Пермские моторы
Посетители у стенда российской машиностроительной компании ОДК-Пермские моторы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - На базе акционерных обществ "ОДК-Пермские моторы" и "ОДК-Авиадвигатель" создается единый научно-производственный комплекс, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

"В ОДК продолжается процесс оптимизации организационной структуры. В ноябре 2020 года на базе двух предприятий АО "ОДК-ПМ" и АО "ОДК-Авиадвигатель" запущен процесс создания единого научно-производственного комплекса "ОДК-Пермские моторы" (далее - НПК)", - сказано в сообщении, размещенном на сайте корпорации.

По информации пресс-службы, для управления НПК введена должность заместителя генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации. 10 ноября на нее назначен управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Пермские моторы
Персоны
Иноземцев Александр
Проекты
2020-й год
Похожие новости
12.03.2018
Тяжёлый авиадвигатель ПД-35 может пойти в серию в 2028 году
05.10.2016
Установка на отставание
20.05.2014
Авиадвигательная промышленность оживает
07.03.2014
Дивизион ОДК "Двигатели для боевой авиации" в 2013 году увеличил выручку на 38%
14.06.2011
Пермский моторный завод намерен за 10 лет удвоить выручку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:13
  • 20
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 13.11 08:11
  • 35
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 13.11 08:04
  • 21
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 13.11 07:02
  • 1
Эфиопы «подарили» сепаратистам целый дивизион С-300
  • 13.11 05:34
  • 16
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 13.11 05:14
  • 95
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 12.11 23:09
  • 2
"Важный элемент". Военный эксперт о пункте управления ядерными силами
  • 12.11 23:04
  • 2
Federación de Periodistas del Perú (Перу): у России есть альтернативы «самолету-невидимке», который Украина планирует продать Перу
  • 12.11 22:55
  • 9
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 12.11 22:04
  • 196
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 12.11 19:36
  • 1
Армия США создает наземную ракетную систему средней дальности с ракетами Tomahawk и SM-6
  • 12.11 19:10
  • 1
Китайские хакеры успешно взломали последние версии Windows, Ubuntu, iOS и Android
  • 12.11 18:46
  • 1
России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине
  • 12.11 18:30
  • 65
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 12.11 17:00
  • 1
Состоялась выкатка лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14