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«Укрспецэкспорт» заключил контракт на закупку в Чехии 26 самоходных гаубиц Dana

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в "Укрспецэкспорт" заключил с чешской Excalibur Army 40-млн. контракт на поставку 26 152-мм vz.77 Dana

Модернизированная 152-мм самоходная гаубица Dana М2, представленная чешской компанией Excalibur Army (входящей в состав объединения Czechoslovak Group - CSG) в экспозиции выставки "Зброя та Безпека-2019" в Киеве (Украина), 08.10.2019 (с) VoidWanderer

Депутат Верховной Рады Украины О. Гончаренко заявил, что он написал обращение в СБУ, Генпрокуратуру и Минобороны [Украины] по поводу закупки в Чехии пользованных орудий-гаубиц "Дана", содержащий коррупционные риски.

"Мне стало известно, что Минобороны [Украины] намерено закупить бывшие в употреблении, отремонтированные и "модернизированные" 152-мм самоходные пушки-гаубицы vz.77 "Дана" (были разработаны в 70-х годах в бывшей Чехословакии). Поставщиком таких изделий может стать компания Excalibur Army из Чехии, с которой "Укрспецэкспорт" уже заключил контракт на сумму 40,3 млн. долларов США".

Такая закупка имеет значительные коррупционные риски из-за отсутствия информации об объеме модернизации, отсутствия конкурсных процедур при отборе исполнителя и общие обстоятельства возникновения этого предложения. Заказчик, собственно Минобороны, лишен возможностей исследовать структуру и принципы формирования себестоимости. Такая техника может быть морально и физически устарелой. Кроме того, Excalibur Army имеет неоднозначную репутацию, связанную с коррупцией.

Требую провести необходимые проверки и срочно принять меры.

Примечание: Оценочная балансовая стоимость демилитаризованных Dana ShKH vz. 77 - 50 000 евро - 62 000 долларов. Цена одной модернизированной колесной САУ vz. 77 Dana в версии М2, согласно контракта Excalibur Army и ГК "Укрспецэкспорт", составляет 1,55 млн.долларов.

Также в обращении приводится высказывание командира 13-го артиллерийского полка чешской армии - полковника Milana Kaliny, который заявил, что из 48 единиц Dana в его подразделении: 8 единиц - неработоспособных, а 40 содержать в функциональном состоянии сложно и затратно.

Упомянуты проблемы с украинской 155-мм самоходной гаубицей "Богдана" по госконтракту №247/2/16-2 от 31 мая 2016 г. на проведение ОКР по разработке и изготовлению опытного образца 155-мм самоходной гаубицы шифр ОКР "Богдана".

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Dana vz.77
Компании
Укрспецэкспорт
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