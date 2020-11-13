Для ВДВ и ВМФ России разработают медицинскую бронемашину

Минобороны России выделит более 160 млн рублей на разработку бронированной медицинской машины для ВДВ и ВМФ, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, ведомство инициирует разработку бронированной медицинской машины для Воздушно-десантных войск и морской пехоты Военно-морского флота (шифр «Ракита»).

В закупке указано, что опытно-конструкторская работа должна быть завершена к 10 ноября 2023 года. Согласно представленным данным, общая стоимость работ - более 160 млн рублей: в 2020 году планируют потратить 6 млн, в 2021 - 104 млн и в 2022 - 47 млн рублей.

В Вооруженных силах РФ используются санитарные автомобили тактического звена семейства «Линза», предназначенные для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь.

Автомобиль «Линза» создан на базе «КАМАЗ-Тайфун» 4x4. Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом.

Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.