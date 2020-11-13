Лавров заявил, что инспекторов из США на российских заводах не будет

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американских инспекторов на заводах России по производству ядерных зарядов, как это было в 90-е годы, не будет, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(США) стали в последнее время говорить "Да, мы готовы продлить, но не просто надо заморозить через политическое обязательство все ядерные боезаряды, а надо их еще пересчитать, надо посмотреть, какой категории эти заряды, все ли из них, и как немедленно устроить контроль за теми объектами, на которых эти заряды производятся. Мы были уже в такой ситуации, когда американские инспекторы сидели у проходных наших заводов военно-промышленного комплекса. Это было в 90-е годы. И возврата к этой системе, вы сами понимаете, никогда больше не будет", - сказал Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.