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Российская газета

Российскую РЛС назвали "заклятым врагом" F-35 в Китае

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

В Китае считают, что Россия может сбивать американские истребители пятого поколения F-35. Их "заклятым врагом" назвали российскую радиолокационную станцию метрового диапазона.

Как пишет издание "ИноСМИ" со ссылкой на Sina, F-35 обладает высокой скрытностью, которая обеспечивает ему способность достигать цели и уходить от перехвата современных систем ПВО. Однако Россия разработала радиолокационную станцию метрового диапазона для обнаружения F-35. Данный радар станет главной силой противодействия американским самолетам. А вместе с зенитными ракетными комплексами С-400 и С-500 этого вполне достаточно, чтобы уничтожить истребитель-невидимку пятого поколения.

Радиолокационная станция метрового диапазона "Небо-У" - трехкоординатный радар, он в состоянии отследить и обнаружить воздушные объекты на высоте 75 тысяч метров и на расстоянии 600 километров. И как только "Небо-У" зафиксирует самолет-невидимку, его можно будет перехватить с помощью зенитной ракетной системы С-400, самоходного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" и других средств вооружения.

Кроме того, перспективная российская система ПВО С-500 оснащена новой радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой X-диапазона. Она имеет более высокую точность и дальность обнаружения, чем С-400.

Sina делает вывод: Россия сейчас обладает самыми современными радарами и множеством боеспособных ракет. И если американские истребители F-22 и F-35 решат пойти в атаку, то у страны есть чем ответить.


Светлана Цыганкова

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-22
F-35
Небо РЛК
С-400 Триумф
С-500
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