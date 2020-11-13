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Российская газета

Российская подлодка возглавила рейтинг самых длинных субмарин в мире

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Новая атомная субмарина К-329 "Белгород" признана самой длинной подводной лодкой в истории.

Рейтинг наиболее длинных подлодок из когда-либо построенных в разных странах мира составил один из экспертов издания Forbes H I Sutton. Он отметил, что данный показатель, хоть и не является самой главной характеристикой корабля, имеет важное значение.

В составленный на основе данных портала Covert Shores список вошла 31 подводная лодка, а в первой десятке, как подчеркивает сам автор, значатся девять кораблей российского производства.

"Белгород" (по классификации НАТО - Oscar-II-Stretch) протяженностью 178 метров стала безусловным лидером. На данный момент единственный представитель проекта 09852 является носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон".

В первую десятку вошли также подводные крейсеры проектов "Борей" (Borei-I и Borei-II) различных модификаций длиной 176 метров и 170 метров, "Акула" (Typhoon) - 175 метров, БС-64 "Подмосковье" (Delta-IV Stretch) - 174 метра, а также ПЛАРБ проекта "Дельфин" (Delta-IV) - 167 метров, БС-136 "Оренбург" (Delta-III Mod) и другие подлодки проекта "Кальмар" (Delta-III) длиной 166 метров, серия субмарин проекта "Антей" (Oscar-II) - 155 метров. Единственным зарубежным представителем в топ-10 стали стратегические подлодки США типа "Огайо" (Ohio Class), длина которых составляет 170 метров.

В остальной части рейтинга также присутствуют российские подлодки проекта "Ясень", а также советские субмарины проектов "Щука" (Victor-III) и "Щука-Б" (Akula), "Барракуда" (Sierra I), "Кондор" (Sierra II).

Самыми длинными среди зарубежных стали британские субмарины класса "Авангард" (Vanguard Class) - 150 метров и американские "Вирджиния" (Virginia Class) - 140 метров. На предпоследней строчке рейтинга разместились китайские атомные подлодки проекта "Хань" (Type-091 Han Class) длиной 98 метров. Замыкают список субмарины типа "Астьют" (Astute Class) длиной 97 метров, считающиеся самыми современными в ВМС Великобритании.


Тимур Алимов

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
885 Ясень
945А Кондор
949А Антей
955 Борей
971 Щука-Б
NATO
Ohio
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