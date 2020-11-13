В Турции сообщили о подготовке ЗРС С-400 к боевому дежурству

ЦАМТО, 12 ноября. Турция продолжает проверку и подготовку к боевому дежурству купленных у РФ систем ПВО С-400 в плановом режиме. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар.

"Мы продолжаем проверку и подготовку (к постановке на боевое дежурство) систем С-400, как и планировалось", – цитирует Х.Акара агентство Anadolu.

Он добавил, что "Турция будет использовать С-400 так же, как некоторые страны-члены НАТО используют имеющиеся у них системы С-300".

Как напоминает агентство, поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о закупке дополнительной партии С-400 (из опциона).