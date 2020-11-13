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Подписаны первые космические турпутевки с компанией Илона Маска

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первые туристы, которые в 2021 году планируют отправиться на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, подписали контракт с компании SpaceX миллиардера Илона Маска. Об этом сообщила американская фирма Axiom Space в Twitter.

«Интернациональный экипаж из трех частных астронавтов и командира подписал контракт с Axiom. Другими словами, первый в истории частный состав, который отправится на орбиту сформирован», - говорится в сообщении.

Позже руководство компании объявит подробности, однако уже сейчас известно, что полет состоится не ранее конца 2021 года.

Предполагается, что продолжительность такого тура составит 10 дней - два дня полета и восемь дней отдыха на станции.

EADaily напоминает: Crew Dragon — первый частный пилотируемый космический корабль. Он отправился к МКС в конце мая, астронавты провели на орбите два месяца. После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов НАСА сертифицировала Crew Dragon для штатных миссий.

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