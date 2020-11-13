Эфиопы «подарили» сепаратистам целый дивизион С-300

Власти Эфиопии начали военную операцию против оппозиционной партии «Народный фронт освобождения Тыграй», которая контролирует одноименный регион. Поводом для этого стало нападение сепаратистов на военную правительственную базу в Тыграе.

Стоит отметить, что инициатором начала боевых действий выступил премьер-министр страны Абия Ахмед Али, который ранее стал лауреатом Нобелевской премии мира. Приход к власти этого политика вызвал отделение целого региона.

Военная операция сразу же началась неудачно. Сепаратисты разгромили одну из колонн правительственных сил. Однако, на этом поражения армии Эфиопии не закончились.

Вчера Народный фронт освобождений Тыграй захватил базу ПВО, на которой находился полный дивизион ЗРК С-300 ПМУ1, а также несколько комплексов ЗРК С-125. Примечательно, что военнослужащие, после небольшой перестрелки, просто бежали, не оказывая никакого сопротивления, оставив противнику дорогое и высокоточное вооружение.

В качестве доказательства представители «Народного фронта освобождения Тыграй» опубликовали с Сети соответствующие фотографии, на которых они позируют на фоне захваченных зенитно-ракетных комплексов.

Министерство обороны Эфиопии, несмотря на запросы СМИ, не предоставило никаких официальных комментариев случившемуся. Между тем потеря целого дивизиона ЗРК С-300 является тяжелой утратой для армии данной страны, отмечает Free News.