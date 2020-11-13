Ветеран холодной войны: Ту-95 совершил первый полет 68 лет назад

В августе 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Это событие кардинальным образом поменяло представление мира о будущих войнах. Казалось, что наличие атомного оружия сможет разрешить любой конфликт, а уже тогда он назревал нешуточный - страны по-разному видели устройство мира после войны с нацистской Германией. Различие взглядов привело к гонке вооружений. Но дело было не только в бомбе - требовалась машина, которая сможет доставить ее на территорию противника.

Летом 1944 года на Дальнем Востоке совершили вынужденную посадку несколько новейших американских дальних бомбардировщиков B-29. В СССР таких машин не было. Сталин решил воспользоваться ситуацией и потребовал от советских конструкторов скопировать самолет. Работу поручили ведущему специалисту в области тяжелых бомбардировщиков Андрею Туполеву.

Так был создан Ту-4. Первый полет он совершил в мае 1947 года, однако он так и не стал межконтинентальным носителем атомной бомбы. Дальность его полета была чуть больше пяти тысяч километров. Этого хватало, чтобы достичь Европы, но до главного противника СССР в холодной войне - США, он бы не долетел. Следующие три года конструкторы решали именно эту проблему.

Как результат, в 1951 году на испытания вышел самолет с индексом 85. Это был четырехмоторный поршневой гигант с дальностью полета 12 тысяч километров, но время было упущено - к концу 40-х годов появились реактивные истребители-перехватчики со скоростями, близкими к скорости звука. Это означало, что бомбардировщик должен был им соответствовать.

В начале 50-х годов сразу несколько американских компаний начали разработку межконтинентального бомбардировщика. Из всех проектов военные выбрали самолет B-52 Stratofortress фирмы Boeing. Он имел стреловидное крыло большого размаха и восемь двигателей, что обеспечивало ему скорость 950 километров в час и дальность полета в 12 тысяч километров. В СССР предложил создать подобную машину конструктор Владимир Мясищев, заверивший Сталина, что отечественный самолет не будет уступать по характеристикам американскому. Ему поверили и вскоре он представил проект, в котором сделал ставку на турбореактивные двигатели. Туполев к этой идее отнесся скептически и предложил Сталину свой проект самолета с турбовинтовыми двигателями.

На тот момент в конструкторском бюро Николая Кузнецова уже был турбовинтовой двигатель ТВ-2Ф мощностью 6250 лошадиных и проектировался новый двигатель мощностью в 12 тысяч лошадиных сил, который потом получил название НК-12. Именно он подходил для силовой установки будущего бомбардировщика, однако на его создание требовалось время, а двигатель нужен был уже сейчас. Тогда приняли решение изготовить двигатель-спарку двух ТВ-2Ф, суммарная мощность которого составила 12 тысяч лошадиных сил. Он получил название 2ТВ-2Ф.

11 июля 1951 года постановлением министров Туполеву поручили спроектировать и построить скоростной дальний бомбардировщик в двух вариантах. Первый - с четырьмя спаренными двигателями 2ТВ-2Ф, который должны были испытать в сентябре 1952 года, и второй - с четырьмя двигателями НК-12. Испытания последнего запланировали через год после первого - на сентябрь 1953. 31 октября 1951 года был одобрен эскизный проект самолета. Он имел взлетную массу около 150 тонн и крыло стреловидностью 35 градусов. Свой бомбардировщик М-4 продолжали создавать и в ОКБ Мясищева. Какой из самолетов пойдет в серию, должны были решить государственные испытания.

Андрей Туполев построил первый вариант бомбардировщика почти на два месяца раньше конкурента. 12 ноября 1952 года летчик-испытатель Алексей Перелет впервые поднял машину в небо. К весне она успела выполнить 16 полетов, однако в мае 1953 года разбилась из-за загоревшегося двигателя. В катастрофе погибли четыре человека, включая командира экипажа Алексея Перелета, семерым удалось спастись. Катастрофа сильно затормозила работу Туполева. В это время прошел госиспытания и был принят на вооружение М-4 Мясищева. Дальность его полета была меньше заявленной - 10,5 тысячи километров, однако стране был необходим стратегический бомбардировщик.

Туполев же дождался обещанного для второго экземпляра машины двигателя НК-12. Государственные испытания Ту-95 показали, что новый двигатель оказался более прожорливым, чем ожидалось, поэтому на опытный экземпляр установили усовершенствованные двигатели НК-12М со взлетной мощностью по 15 тысяч лошадиных сил. Этот вариант стратегического бомбардировщика под обозначением Ту-95М приняли на вооружение в декабре 1957 года. Его длина составила 46,17 метра, высота - 12,5 метра, размах крыла - 50,04 метра, максимальная взлетная масса - 182 тонны, максимальная скорость - 880 километров в час, дальность полета - 14960 километров, оборонительное вооружение - шесть 23-миллиметровых пушек АМ-23, бомбовая нагрузка - 12 тонн, экипаж состоял из девяти человек. Машина получила богатейший для того времени набор бортового оборудования, который включал ридиосистемы дальней навигации, астрономический и магнитный компасы, радиотехническую систему слепой посадки. Радиолокационный прицел "Рубидий" позволял летать и скидывать бомбы ночью и в облаках. Также на самолете была система воздушной аэросъемки, но отсутствовали катапультируемые сиденья для экипажа, что отличало его от других дальних реактивных бомбардировщиков. В случае происшествия экипаж мог покинуть судно через люк в нише передней опоры шасси. Самолет был хорош, но не обошлось и без недочетов - летчики жаловались на неудобные кресла, слабую вентиляцию кабины и двигатели, которые порой приходилось запускать по 40 минут.

Первые серийные машины начали поступать в специальные подразделения в составе дальней авиации в 1955 году. С тех пор Ту-95 начали нести боевое дежурство.

В 50-х годах в СССР начали исследования по созданию ядерных реакторов для корабельных установок. В это же время возникла идея использования ядерной энергии в авиации. Участником исследований стал Ту-95. Первый проект реактора оказался слишком больших размеров для самолета, его уменьшили и началась доработка машины. С верхней части фюзеляжа сняли пушечную установку, на ее месте появилась ядерная. В 1961 году машину с экспериментальным реактором и защитой экипажа от излучения передали на летные испытания. Однако работы вскоре свернули из-за опасений возможной аварии такого самолета. В 1953 году в Советском Союзе испытали первую термоядерную бомбу и начали создавать сверхмощный термоядерный заряд. Носителем снова выбрали Ту-95. Весной 1957 года самолет, оснащенный спецоборудованием, был готов к испытаниям, но в мае все работы по сверхмощной термоядерной бомбе в СССР опять свернули - в отношениях с США наступила оттепель.

К теме вернулись с новым витком холодной войны в 1961 году. Самолет стали готовить к испытаниям. Утром 30 октября Ту-95В с царь-бомбой на борту взял курс на один из островов архипелага Новая Земля. Достигнув цели, бомбу с парашютом сбросили с высоты 10,5 тысячи метров. Она взорвалась на высоте четырех тысяч метров, а клубящийся гигантский гриб после нее поднялся на высоту 67 километров, ударную волну можно было ощутить на сотни километров в округе. После взрыва связь с бомбардировщиком была потеряна на 40 минут, о его судьбе никто ничего не знал. Однако, когда он все-таки вернулся на базу, на его фюзеляже виднелись сильные подпалы. Именно этот взрыв дал понять миру, что гонка стран за более мощным зарядом может привести к гибели планеты и именно после него был взят курс на ядерное разоружение. Тем не менее, самолеты Ту-95 прочно заняли место в составе дальней авиации и базировались на трех ключевых аэродромах: Узин под Киевом, Семипалатинск в Казахстане и Моздок на Северном Кавказе. Это позволяло советским военным контролировать любую точку Земли.

Однако стремительное развитие средств противовоздушной обороны и сверхзвуковых истребителей-перехватчиков уже не давало гарантии эффективного выполнения задач бомбардировщиком, но жизнь самолета на этом не закончилась. Удачная конструкция позволила ему стать не только лучшим стратегическим бомбардировщиком, но и основой для целого семейства отличных машин. Сегодня основой дальней авиации ВВС России является потомок Ту-95 - стратегический ракетоносец Ту-95МС. В июле 2010 группа этих ракетоносцев совершила беспрецедентный перелет - за 43 часа самолеты преодолели около 30 тысяч километров. Этот полет подтвердил возможности легендарного бомбардировщика Ту-95, отлично зарекомендовавшего себя в самые горячие периоды холодной войны.

Яна Шамаева